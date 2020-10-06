傳統硬碟廠打算在機體內塞下12張碟片 以對抗固態硬碟的崛起

儲存大戰正在激烈進行中，固態硬碟憑藉其超快的速度和不斷下降的價格佔據了上風。而傳統硬碟廠商，目前在每GB價格方面仍然保持著優勢，並且廠商們努力向十片式設計轉變。雖然它們的速度趕不上像三星980 Pro這樣每秒可以達到7GB的速度，但廠商們卻越來越有創意地在同樣的容量中擠壓出更多的容量。

在過去的幾年裡，硬碟製造商採用了新的熱輔助磁記錄和SMR（Shingled Magnetic Recording，疊瓦式磁記錄），雖然容量大大提升，但性能和可靠性的下降，也讓廠商名譽掃地甚至惹上了法律麻煩。今年以來，各家廠商就紛紛公布了旗下採用SMR技術的磁碟機。

另一種提高存儲密度的方法，是增加每個硬碟的碟片數量。自從東芝將每塊硬碟的碟片數量增加到9塊後，這就成為了旗艦硬碟的標準。根據StorageNewsletter的一份報告，製造商們正準備跳到十塊碟片設計。

Trendfocus的市場分析師也證實了這一點，他們最近表示，硬碟製造商已經要求新的磁性基板樣品厚度小於0.5毫米。像希捷這樣的製造商正計畫在今年晚些時候限量生產20TB的硬碟，這些硬碟採用玻璃基板而不是鋁板。

而硬碟製造商最終的目標是，可以在單個硬碟上塞進多達12個碟片。Trendfocus表示，預計到2022年，24TB的硬碟將投入商用，但這些硬碟很可能只使用10個碟片。與此同時，Western Digital和希捷等公司正在探索能量輔助磁記錄(EAMR)和微波輔助磁記錄(HAMR)，以增加每塊碟片的存儲量，但產量問題使供應量很低。

新聞來源：techspot

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