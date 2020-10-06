NVIDIA透過GPU加速協助微軟打造現代化辦公體驗

在此次GTC活動中，NVIDIA除了說明如何藉由GPU加速運算協助線上協同作業，以及提昇視訊會議真實互動感受，在進一步說明與微軟合作中，更藉由在Microsoft Editor的拼字校正、建議字詞應用為例，解釋微軟如何藉由NVIDIA Triton推論伺服器解決方案 (Triton Inference Server,先前名稱為TensorRT Inference Server)，搭配ONNX執行環境與微軟Azure機器學習系統，藉此更快做出正確反應。

由於目前的軟體系統越來越仰賴大量數據分析，並且在短時間內找到使用者所需要檔案、功能，甚至透過人工智慧方式加快運算效率，因此微軟在新版Office 365便開始加入諸多人工智慧應用，讓使用者透過任何Office文書軟體工具，都能以更好效率完成文件編輯，或是即時找到所需內容。

而背後仰賴的運作，便是透過大量數據分析比對而成的人工智慧技術應用。因此在與NVIDIA的合作中，微軟便是藉由大量運算加速方式讓人工智慧運作效率提昇，並且應用在旗下軟體服務，讓使用者能在更短時間內找到個人所需文件，或是讓軟體能更快協助使用者完成操作需求。

以微軟目前應用在新版Word，以及Microsoft Edge瀏覽器的Microsoft Editor為例，其藉由人工智慧技術即時糾正、推薦合適字句，並且支援超過20種語言內容的使用功能，其背後便是採用NVIDIA Triton推論伺服器解決方案，透過GPU加速運算方式，搭配ONNX執行環境與微軟Azure機器學習系統，藉此更快做出正確反應。

其他應用部分，則包含藉由Maxine解決方案透過GPU加速運算，讓原本解析度不高的串流視訊影像能以超高解析度畫面呈現，甚至藉由人工智慧補正串流過程遺失畫格，藉此維持串流影像穩定，而其他應用更包含實現更真實的虛擬背景、更精準的背景模糊效果，甚至可以去除背景雜音。

同時包含自動聚焦視訊畫面中的人臉，或是自動修容、上妝等應用，以及可即時將視訊對象口述內容翻譯為其他文字，甚至以不同虛擬人像進行視訊會議，這些都是NVIDIA旗下GPU技術預期改變的未來辦公室互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》