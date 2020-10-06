NVIDIA擴展EGX Edge AI平台 揭曉更入門等級的Jetson Nano 2GB版本開發板

今年在上半年的GTC活動宣布推出採用Ampere GPU的EGX Edge AI平台，NVIDIA表示將與眾多電腦視覺運算、5G網路架構、網路安全、基礎架構及系統業者合作，並且佈署更多邊緣運算應用，更進一步宣布推出新款Jetson Nano 2GB版本開發板，藉此深入更多入門等級人工智慧邊緣運算與機器人自動化應用需求。

相比去年在GTC 2019推出的Jetson Nano，此次推出的Jetson Nano 2GB版本僅搭載2GB記憶體，定位上則比Jetson Nano更為入門，但是同樣可執行各類人工智慧運算框架與模型，另外也能相容既有CUDA叢集，並且對應各類雲端原生應用服務。

NVIDIA表示，Jetson Nano 2GB版本可讓開發者藉由相同設計思維、工具打造應用服務，同時也能因應運算需求、規模進行擴展與延伸，意味小至物聯網裝置，大到數據中心運算規模，都能透過一致設計方式打造服務內容。

而此次推出的Jetson Nano 2GB版本，建議售價僅為59美元，相比先前推出的Jetson Nano開發板建議售價為129美元，將能以更親民價格吸引更多開發者使用，並且以此擴展邊緣運算應用。

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