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NVIDIA攜手全球第三大藥廠GSK加快藥物研發 於英國建造AI超級電腦Cambridge-1

聯合新聞網 / 楊又肇

日前將電腦視覺運算、虛擬化運算應用在醫療解決方案，並且提出名為Clara的解決方案後，NVIDIA在此次GTC活動上宣布推出Clara Discovery解決方案，希望藉由人工智慧技術跨入藥物研發產業，並且將與全球第三大製藥廠、總部位於英國倫敦的GSK (GlaxoSmithKline,葛蘭素史克集團)合作打造人工智慧藥物研發實驗室，同時也宣布以80組DGX-A100建造名為Cambridge-1的人工智慧超級電腦

依照NVIDIA說明，目前藥物產業產值約在1.25兆美元，平均每款藥物投資研發成本為20億美元，並且平均花費12.5年才能順利進入市場使用，同時在研發過程也有高達90%的失敗率。

因此，借助人工智慧運算將能有效降低失敗率，同時也能加快藥物研發效率，NVIDIA預期可藉由Clara Discovery解決方案縮減病毒分析所需時間，並且透過模擬比對等方式確認藥物成效，讓可治療病狀的藥物能更快進入臨床使用。

而此次與GSK合作人工智慧藥物研發實驗室，則是位於倫敦快速發展的知識園區 (Knowledge Quarter)，將利用生物醫學數據、人工智慧與先進運算平台，透過更高的準確度與運算規模解開病毒基因難題。

另外，NVIDIA也宣布在英國建造名為Cambridge-1的人工智慧超級電腦，其中將以80組DGX-A100串接運作，藉此對應超過400PTFLOPS的人工智慧運算效能，以及超過8PTFLOPS的LINPACK運算效能。

目前Cambridge-1在全球前500強超級電腦排名為第29位，同時在Green500排名則是位居第3名。除了GSK將應用此座超級電腦投入藥物研究，包含阿斯特捷利康

(AstraZeneca)、Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust、倫敦國王學院 (King’s College London)，以及牛津奈米孔科技 (Oxford Nanopore)的研究人員也計畫採用這套系統。

至於NVIDIA投資建造Cambridge-1的相關花費，約為4000萬英鎊，就NVIDIA執行長黃仁勳說明，Cambridge-1將是先前NVIDIA承諾在收購Arm之後，持續投資英國技術發展的一部分，而此座超級電腦將會成為全英國研究人工智慧、科學，以及新創服務應用項目，未來也將擴展規模，加入更多超級電腦，並且支援英國境內更多產業發展。

Cambridge-1預計聚焦在解決原先因為運算規模無法克服的醫療與資料科學領域問題，另外也將提供大學等學術單位研究治療方法，並且支持各類人工智慧新創服務發展，同時也將用於人工智慧領域人才培育。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 倫敦 牛津 超級電腦 NVIDIA

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