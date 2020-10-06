快訊

退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

火星今晚最接近地球！免上山就能觀星 15年內最佳觀賞機會

NVIDIA Omniverse協作平台開放公測 透過Maxine讓線上視訊更具互動親和力

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布推出的Omniverse協作平台，在10月舉辦的GTC活動中宣布開放公測，並且確認將可串接Blender、Substance、Maya、Unreal Engine、SketchUp等軟體，預計在今年秋季對應所有搭載Windows或Linux作業系統裝置使用，同時從即日起開放註冊申請。另外，NVIDIA也宣布藉由旗下GPU運算應用，讓目前普遍透過線上形式進行視訊互動能有更精緻畫面呈現的Maxine解決方案。

就先前說法，Omniverse協作平台應用方案希望由統一資料數據、整合相同工具資源，讓更多創作內容可透過多組在不同地區的工作人員，能以更有效率方式完成分工設計流程。同時，Omniverse協作平台更可佈署在自有伺服器、雲端伺服器，或是線上作業平台環境，並且能像其他協作平台一樣確認不同工作人員操作進度，以及進行哪些調整。

就NVIDIA Omniverse協作平台使用模式來看，基本上也是NVIDIA早期的GRID虛擬化GPU技術應用，同時加上與皮克斯 (Pixar)攜手合作，透過旗下Universal Scene Description將各類內容創作工具資源串接，實現3D物件模型基礎設計、場景製作，到後期渲染處理均可在相同平台上進行。

而在Omniverse協作平台中，將可共用相同物理材質定義、透過RTX即時光影追跡技術處理相同環境場景資訊，讓負責不同項目的工作人員可以以正確資訊處理相同物件，甚至可讓分處不同地區的工作人員完成相同設計項目，藉此以更有效率方式完成設計流程。

至於此次宣布推出的Maxine解決方案，則是因應今年逐漸成為主要互動模式的線上視訊能有更精緻畫面表現，例如藉由GPU加速運算提供超高解析度畫面，或是針對串流影音補正畫格，讓影音畫面更加穩定，另外也能實現虛擬背景、背景雜音降噪，以及包含臉部追蹤、自動上妝，甚至轉換成不同虛擬人像與即時語言翻譯等應用，藉此讓線上視訊變得更加真實且更具互動親和力。

同時，Maxine解決方案將直接與公有雲服務業者如Google Cloud、AWS、騰訊雲、甲骨文雲端架構，以及微軟Azure合作，意味將能讓NVIDIA電腦視覺運算進一步整合在眾多公有雲服務，並且套用在這些公有雲所提供延伸服務，或是讓更多建構在這些公有雲的應用內容也能串接Maxine解決方案。

目前Maxine解決方案僅先開放開發者申請預覽測試，尚未提供公測。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

延伸閱讀

台積電11個交易日貼息 創1年來最差除息表現

NVIDIA確認GeForce RTX 3070 延後至10月29日上市

板卡族群熱 法人唱旺

VMware借助NVIDIA推力 讓人工智慧更容易在端到雲環境佈署

相關新聞

傳統硬碟廠打算在機體內塞下12張碟片 以對抗固態硬碟的崛起

儲存大戰正在激烈進行中，固態硬碟憑藉其超快的速度和不斷下降的價格佔據了上風。而傳統硬碟廠商，目前在每GB價格方面仍然保持著優勢，並且廠商們努力向十片式設計轉變。雖然它們的速度趕不上像三星980 Pro這樣每秒可以達到7GB的速度，但廠商們卻越來越有創意地在同樣的容量中擠壓出更多的容量。

Google提出APVI計畫 與合作夥伴一同提昇Android作業系統安全性

Google宣布推出名為「Android Partner Vulnerability Initiative (APVI,Android夥伴漏洞計畫)」，藉此提高Pixel系列之外的Android手機系統安全性。

市場認為Google讓步幅度不大 難以說服歐盟同意其收購Fitbit

去年宣布以21億美元價格收購Fitbit，但歐盟依然認為Google此項交易將構成市場壟斷，因此在日前對Google展開調查。即便Google近期再次承諾不會將蒐集數據應用在廣告業務，而市場認為Google所提出承諾仍未有足夠說服力，顯然還是需要做出更多「讓步」。

歐盟提擬草案 將限制蘋果等業者不得在作業系統預裝自家app

歐盟稍早提出立法草案，預計限制蘋果在iOS裝置內預裝官方app內容，並且提供使用者可自行決定是否安裝此類app的權力，避免蘋果在app市場藉由自身產品銷售規模形成不公平競爭。

Intel、AMD處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

每次在買筆電的時候，除了價格外觀以外，也必須挑選適合自己的處理器，但是知道主要的處理器有 Intel、 AMD 之分還不夠，Core i5、i7、i9，Ryzen、Threadripper 到底是什麼，處理器後一連串數字又代表什麼意思？這次來教大家怎麼處理器怎麼看喔！

微軟終於讓Windows on Snapdragon硬體環境 可相容64位元x64應用程式

近期除了宣布與Qualcomm合作App Assure開發項目，將更多App帶到Arm架構Windows PC，微軟稍早更宣布將在11月釋出的新版Windows 10 Insider測試版本中，增加模擬相容64位元的x64應用程式，同時也將強化Windows on Snapdragon硬體環境的Visual Studio內容佈署設計。

法院裁決讓WeChat暫緩被禁 美國司法部將提出上訴

先前加州法院以違反言論自由為由，讓WeChat獲得在美國境內暫緩被禁，但美國司法部表示將對此提出上訴。

Facebook特地發文駁斥Netflix的紀錄片《智能社會：進退兩難》

身為全球最大社群網路業者也是本片抨擊最用力的對象，Facebook 最近特地發文列出七點，大力駁斥《智能社會：進退兩難》的論點。

透過手機門號也能跨行轉帳 這8家銀行即日起搶先開辦

一般大眾無論是透過 ATM 或網路銀行進行金融轉帳，又臭又長且毫無邏輯的「銀行帳號」，不僅記憶困難，更容易成為「打錯字」的罪魁禍首。對此，民眾未來將有更簡潔的轉帳方式，那就是透過「手機門號」來替代銀行帳號。

Google強調不會放棄Soli雷達技術 可能將Motion Sense應用在物聯網

基於定位考量，Google在稍早宣布推出的Pixel 5中，確定取消使用去年在Pixel 4系列首次導入的Soli雷達技術，因此也讓Pixel 5無法透過Motion Sense手勢進行操作。不過，在後續接受訪談時，Google硬體資深副總裁Rick Osterloh說明並不會放棄Soli技術應用，未來依然會整合在Google旗下硬體使用。

Arm擴展車用系統與自動化工業應用需求 推動Project Cassini設計

針對車用系統與自動化工業應用需求，Arm宣布推出包含Cortex-A78AE CPU、Mali-G78AE GPU，以及Mali-C71AE ISP，透過軟體、設計工具與系統能整合運作，藉此對應更多自動化系統設計。

Olympus將影像業務拆分獨立成全資子公司 預計明年轉讓JIP

日前確認將在今年底把旗下影像業務轉讓給日本產業合作夥伴 (JIP)之後，Olympus今日 (9/30)確定簽署正式轉讓協議，預計先將旗下數位相機事業群轉為全資子公司，並且更名為OM數位解決方案 (OM Digital Solutions)，預計由日本產業合作夥伴於2021年收購其95%股權，藉此形同將數位相機事業群轉讓。

熱門新聞

果粉看過來！台灣大不限用戶提供8款iPhone換電池優惠

蘋果突停售他牌耳機、音箱 為推出新產品做準備？

臉書整合跨平台IG通訊 台灣搶先首波更新

臉書宣布 開始整併IG與Messenger為同一訊息平台

蘋果預計公布四款iPhone 12 價格介於649美元至1399美元之間

宏碁搶年底旺季 推搭載11代CoreTM處理器輕薄筆電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。