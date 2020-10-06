NVIDIA Omniverse協作平台開放公測 透過Maxine讓線上視訊更具互動親和力

去年宣布推出的Omniverse協作平台，在10月舉辦的GTC活動中宣布開放公測，並且確認將可串接Blender、Substance、Maya、Unreal Engine、SketchUp等軟體，預計在今年秋季對應所有搭載Windows或Linux作業系統裝置使用，同時從即日起開放註冊申請。另外，NVIDIA也宣布藉由旗下GPU運算應用，讓目前普遍透過線上形式進行視訊互動能有更精緻畫面呈現的Maxine解決方案。

就先前說法，Omniverse協作平台應用方案希望由統一資料數據、整合相同工具資源，讓更多創作內容可透過多組在不同地區的工作人員，能以更有效率方式完成分工設計流程。同時，Omniverse協作平台更可佈署在自有伺服器、雲端伺服器，或是線上作業平台環境，並且能像其他協作平台一樣確認不同工作人員操作進度，以及進行哪些調整。

就NVIDIA Omniverse協作平台使用模式來看，基本上也是NVIDIA早期的GRID虛擬化GPU技術應用，同時加上與皮克斯 (Pixar)攜手合作，透過旗下Universal Scene Description將各類內容創作工具資源串接，實現3D物件模型基礎設計、場景製作，到後期渲染處理均可在相同平台上進行。

而在Omniverse協作平台中，將可共用相同物理材質定義、透過RTX即時光影追跡技術處理相同環境場景資訊，讓負責不同項目的工作人員可以以正確資訊處理相同物件，甚至可讓分處不同地區的工作人員完成相同設計項目，藉此以更有效率方式完成設計流程。

至於此次宣布推出的Maxine解決方案，則是因應今年逐漸成為主要互動模式的線上視訊能有更精緻畫面表現，例如藉由GPU加速運算提供超高解析度畫面，或是針對串流影音補正畫格，讓影音畫面更加穩定，另外也能實現虛擬背景、背景雜音降噪，以及包含臉部追蹤、自動上妝，甚至轉換成不同虛擬人像與即時語言翻譯等應用，藉此讓線上視訊變得更加真實且更具互動親和力。

同時，Maxine解決方案將直接與公有雲服務業者如Google Cloud、AWS、騰訊雲、甲骨文雲端架構，以及微軟Azure合作，意味將能讓NVIDIA電腦視覺運算進一步整合在眾多公有雲服務，並且套用在這些公有雲所提供延伸服務，或是讓更多建構在這些公有雲的應用內容也能串接Maxine解決方案。

目前Maxine解決方案僅先開放開發者申請預覽測試，尚未提供公測。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》