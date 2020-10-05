Google提出APVI計畫 與合作夥伴一同提昇Android作業系統安全性

Google宣布推出名為「Android Partner Vulnerability Initiative (APVI,Android夥伴漏洞計畫)」，藉此提高Pixel系列之外的Android手機系統安全性。

依照Google說明，APVI計畫將涵蓋Google所發現Android系統漏洞，同時也會一併偵測合作夥伴如三星、小米、華碩、HTC、OPPO、vivo在內手機業者製作手機產品的系統漏洞，並且讓Android手機產品呈現安全性更為一致。

在此之前，Google已經藉由Android Security Rewards Program (ASR)、Google Play Security Rewards Program等項目，讓開發者、使用者能透過此類計畫回報系統漏洞，但隨著Android作業系統合作夥伴越來越多，甚至有更多處理器業者加入合作之下，更讓Android作業系統漏洞可能源自合作夥伴打造的客製化操作介面，或是源自處理器本身漏洞產生問題。

相較蘋果的iOS作業系統，Google提供的Android作業系統採取開放使用模式，同時也向合作廠商提供GMS服務授權，確保本身服務可在合作夥伴打造硬體裝置完整相容使用，但也因為合作多元性，使得Android作業系統可能因為各個合作夥伴設計差異，而可能會讓Android作業系統有不同漏洞產生。

因此，Google此次提出APVI計畫，便是希望連同合作夥伴一同讓Android作業系統變得更加安全，並且在採用眾多客製化介面、功能設計之下，依然可確保Android作業系統可靠性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》