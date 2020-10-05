市場認為Google讓步幅度不大 難以說服歐盟同意其收購Fitbit

去年宣布以21億美元價格收購Fitbit，但歐盟依然認為Google此項交易將構成市場壟斷，因此在日前對Google展開調查。即便Google近期再次承諾不會將蒐集數據應用在廣告業務，而市場認為Google所提出承諾仍未有足夠說服力，顯然還是需要做出更多「讓步」。

由於歐盟近期已經開始著手調查Google競爭對手與合作夥伴看法，藉此評估Google日前所做承諾是否依然會影響市場競爭，進而考量是否同意Google收購Fitbit。

Google在承諾中表示將向所有人開放旗下可穿戴裝置相關API內容串接，讓市場競爭對手合作夥伴都能輕易藉此取得可穿戴裝置所記錄數據，同時也強調不會將數據應用在廣告業務，甚至所有數據取得之前都會徵詢使用者是否同意，不會在系統背後暗自記錄。

但市場看法認為Google所描述API適用範圍界定過於模糊，同時也未納入未來新功能是否適用，同時也認為Google說明數據不會用於廣告業務的承諾也難以令人信服，因此認為Google在整體退讓幅度不大，可能難以說服歐盟同意其收購Fitbit。

而Google必須在近期內做出回應與調整，同時歐盟最快會在12月23日之前做出最終裁定結果，但也有可能會在更早時候決定是否讓Google收購Fitbit。

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