歐盟提擬草案 將限制蘋果等業者不得在作業系統預裝自家app

聯合新聞網 / 楊又肇

歐盟稍早提出立法草案，預計限制蘋果在iOS裝置內預裝官方app內容，並且提供使用者可自行決定是否安裝此類app的權力，避免蘋果在app市場藉由自身產品銷售規模形成不公平競爭。

目前此項草案仍處於初期討論階段，因此尚未定案，但從歐盟過去以來一直反對大型企業 (尤其是美國業者)利用自身平台優勢影響市場公平競爭，例如過去微軟在Windows作業系統預裝IE瀏覽器的情況，以及Google在Android作業系統預裝自家app服務內容，後來都成為歐盟抨擊對象，而此次則是將矛頭指向蘋果。

依照歐盟目前提出草案，將要求蘋果不得在iOS作業系統預裝自家app內容，同時也在草案中提及業者不得要求其他合作對象也必須預裝自家服務內容，顯然是針對諸如Windows或Android授權使用模式所加入條款。

而蘋果確實在過去有相當久的時間無法讓使用者刪除預裝app，但在iOS 11之後則開始提供部分app可移除，同時也讓使用者可以透過App Store重新下載，但部分app如相機、電話、App Store等基本功能則依然無法移除，即便在iOS 14內也僅只是提供將app移至資料庫存放，實際上無法從iOS作業系統內移除。

另一方面，蘋果也在iOS 14開放使用者自訂預設使用的網頁瀏覽器及電子郵件app，某種程度上也是因應歐盟要求所做調整，但顯然歐盟依然認為避免這些業者造成市場競爭不公平的最好作法，就是避免業者在作業系統預裝這些app。

除了限制預裝app的情況，歐盟此次提出立法草案也可能進一步針對蘋果App Store、Google Play Store等軟體市集服務加以限制，其中包含藉由第三方app內容所累積經營數據強化本身應用服務優勢。

例如，蘋果過去經常遭人控訴打壓相近功能的app，或是準備推出特定功能或服務時，就會限制其他類似app使用功能，例如過去提出「螢幕使用時間 (Screen Time)」時，就針對過去下載量較高，同時與螢幕使用時間功能相近的17款app加以限制，其中11款app分別遭到下架，或是被要求調整。

在歐盟接下來的立法調整方向裡，預期將會針對蘋果App Store營運模式加以限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟

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