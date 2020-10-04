微軟終於讓Windows on Snapdragon硬體環境 可相容64位元x64應用程式

近期除了宣布與Qualcomm合作App Assure開發項目，將更多App帶到Arm架構Windows PC，微軟稍早更宣布將在11月釋出的新版Windows 10 Insider測試版本中，增加模擬相容64位元的x64應用程式，同時也將強化Windows on Snapdragon硬體環境的Visual Studio內容佈署設計。

在過去與Qualcomm合作裡，微軟已經可讓多數符合32位元設計的x86應用程式，直接可以模擬方式在Windows on Snapdragon硬體環境下運作，同時在一般應用程式的執行效率表現也與在x86硬體環境相近，但由於目前有越來越多應用程式已經進入64位元設計，因此在實際使用仍有其不便之處。

而此次宣布將加入相容64位元的x64應用程式設計，意味日後將有更多應用程式可在Windows on Snapdragon硬體環境使用，同時也能增加諸如Surface Pro X，以及微軟與華碩、HP、三星等業者合作Windows on Snapdragon硬體裝置的實用性。

由於蘋果計畫在今年底推出旗下首款採用Arm架構設計的MacBook裝置，同時預期藉由本身軟硬體整合設計能力，讓更多既有在x86硬體環境Mac運行的應用程式能無縫移轉，並且藉由Arm架構設計的Apple Silicon處理器發揮更高運算效能，同時也能確保裝置電力續航表現，因此也使過去推動常時連網筆電設計的微軟感到壓力，因此必須進一步擴大Windows on Snapdragon平台設計的實用性。

這樣的發展自然對消費者會是好事，但也意味日後筆電及更多消費市場所需運算，將逐漸被Arm架構瓜分，同時也代表過去以x86架構為主的運算版圖，將出現重新分配局面。

不過，依照微軟過去與x86硬體架構維持長久整合情況，未來依然會持續與Intel、AMD等x86硬體架構處理器業者合作，理論上應該是不用擔心未來PC市場是否會像手機市場全盤成為Arm架構的天下。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》