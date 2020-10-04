法院裁決讓WeChat暫緩被禁 美國司法部將提出上訴

先前加州法院以違反言論自由為由，讓WeChat獲得在美國境內暫緩被禁，但美國司法部表示將對此提出上訴。

美國司法部指稱，在美國商務部日前已經確認以危害美國國家安全，並且對外交政策造成影響為由，下令在美國境內禁止透過Google Play Store、蘋果App Store等管道提供下載使用WeChat，而顯然加州法院所作裁決代表效力有問題。

在此之前，多名美國境內WeChat使用者集體提訴，認為美國政府此舉影響其與中國境內親友聯繫，同時也影響許多與中國境內有交易往來的商業活動發展，而加州法院後續則以美國政府影響民眾言論自由，因此裁定可繼續透過境內軟體市集等管道取得WeChat app。

而先前同樣被美國商務部列入禁止下載使用名單的TikTok，後續也因為WeChat判例，同樣獲得暫緩被禁。

但即便目前並未有明確證據指稱TikTok、WeChat確實有影響美國國家安全，但美國政府仍認為此類app由於可輕易取得使用者隱私，同時也具備數據傳輸交換功能，因此認為對美國境內安全仍有一定影響。

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