Intel、AMD處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

看懂處理器之後要選筆電就更容易囉！

每次在買筆電的時候，除了價格外觀以外，也必須挑選適合自己的處理器，但是知道主要的處理器有 Intel、 AMD 之分還不夠，Core i5、i7、i9，Ryzen、Threadripper 到底是什麼，處理器後一連串數字又代表什麼意思？這次來教大家怎麼處理器怎麼看喔！

Intel、AMD 處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

(圖片來源：OptoCrypto)

首先以 Intel 處理器來說，又分為 Core、Pentium、Celeron、Xeon、Atom 等等，其中又以 Core 最為常見，現在就用 Core 為例來看一下 Intel 處理器的命名方式吧

Intel、AMD 處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

Intel 第 10 代 CPU 命名

因為第 10 代 CPU 的型號突破了五位數，所以這邊先帶大家看第 10 代處理器的命名方式，在命名的編碼上第 10 代又有分為四碼的 10 奈米新製程 Ice Lake，例如：i7-1068G7，和五碼的 14 奈米舊製程 Comet Lake，例如：i7-10710U

新製程 Ice Lake：

Intel、AMD 處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

Intel Core ：處理器的系列名稱 i7：效能分級，這個數字越高性能越好，價格通常也會越貴 1065：前面的 10 表示第十代，後面的 65 則是更細的效能分級，在同系列下這個數字越高效能越好喔 G7：後綴英文字母，每個字母都代表不一樣的意思，像是 G 代表有使用新一代 Gen11 內顯 (G7-具備64個運算單元/G4-48個運算單元/G1-32個運算單元)

舊製程 Comet Lake：

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i7：大略效能分級 10710：前面的 10 表示第十代，後面的 710 則是更細的效能分級，在同系列下這個數字越效能越好喔 U：後綴，U 系列代表低電壓，通常運用在較輕薄的筆電

Intel 第 10 代之前的處理器命名方式

邏輯和第 10 代是一樣的，以第 6 代 i7 為例：

Intel、AMD 處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

i7：大略的效能分級 6700：6 為第 6 代，700 是更細的效能分級，數字越高越好，例如 i7-6920 就會比 i7-6700 好 後綴字母 K：可以超頻，讓效能短期內急速提升，主要用來玩遊戲，價格較高 後綴字母 H：使用較好的圖形處理器 後綴字母 Q：四核心

另外也整理了其他較常見的後綴字母：

X：最強的意思，有 X 的 Intel 處理器就代表效能超強（但也很貴） F：無內顯 Y：超低電壓，通常用在二合一平板 T：電源優化，會比較省電

AMD 命名方式

接著來看 AMD 的命名方式，我們比較常見的 AMD 處理器又分為「Ryzen 銳龍」和「Threadripper 線程撕裂者」，這裡主要介紹「Ryzen 銳龍」系列（因為 Threadripper 貴貴買不起）

Intel、AMD 處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

以 Ryzen 第九代處理器來舉例，Ryzen9-3900X 有時候又會簡化成 R9-3900X，R 就代表 Ryzen 的意思，R9 則是系列效能分級，和 Intel 一樣數字越高效能越好，後面千位數字「3」就代表第三代的意思，「900」則是效能分級，數字越高代表效能越好，而最後面的「X」和 Intel 命名方式一樣都是後綴字母，X 代表的是自動超頻

Intel、AMD 處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

都了解兩種主要的處理器命名方式之後，我們來更進階的認識一下處理器，以 R9-3900X 規格表來說，可以看到一些專有名詞，像是核心數、執行緒數、時脈等等，現在就來認識一下這些名詞是什麼意思吧

核心數：核心數越高，代表可以同時執行的工作越多，運行速度越快，大家可以把核心數理解成人手越多做事越快 執行緒數：執行緒數則是可以同時間做多少事情，這個數值越高越好 時脈：執行工作的效率，時脈越高做事情的效率越好

大致了解這些名詞的意思之後，在挑筆電就會比較有概念，打個比方，如果你的筆電主要是用來打遊戲，那你就會需要挑選時脈高的，因為一般來說運行遊戲都在同一個核心，所以那個核心執行工作的效率好不好就很重要，但如果是設計用途的話，例如剪片、繪圖，就需要挑選核心數高的，因為設計工作通常都是多核分工，所以核心越多運行才會越順暢喔！

小結

最後來幫大家總結一下，不論是 Intel 還是 AMD，在效能分級上，都是越高越好，Core i9>i7>i5>i3，Ryzen9>7>5>3，如果是要做一般文書處理的話，選擇 Core i3 或是 Ryzen 3 就夠用了，要用來打遊戲則要選擇 i5 或是 R5 以上，而做設計、剪輯、繪圖等等的則需要效能更好，就建議選擇 i7 或 R7 以上囉！先前 Linda 也有寫過 Intel CPU介紹文章 和 AMD CPU介紹文章，這裏 Hanne 算是幫大家總整理還有更新一些資訊哈哈，想要看更多關於處理器的文章也可以回去看 Linda 的文章喔！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》