Facebook特地發文駁斥Netflix的紀錄片《智能社會：進退兩難》

身為全球最大社群網路業者也是本片抨擊最用力的對象，Facebook 最近特地發文列出七點，大力駁斥《智能社會：進退兩難》的論點。

你最近也有看 Netflix 的紀錄片《智能社會：進退兩難》（The Social Dilemma）嗎？是不是對片中提到社群網路成癮，並影響了選舉、種族暴力以及憂鬱症、自殺率感到頭皮發麻？身為全球最大社群網路業者也是本片抨擊最用力的對象，Facebook 最近特地發文列出七點，大力駁斥《智能社會：進退兩難》的論點。

Facebook 寫說：「本片扭曲了社交媒體平台，為困難且複雜的社會問題憑空塑造了一個方便的代罪羔羊；更也沒有講這些公司為解決這些社會問題所付出的努力。」Facebook 強調它的演算法「非常有用」，就像 Netflix、Amaon、Uber 或 Tinder 等約會 App 一樣。

片中最常出現的論點就是「當你沒花錢買產品，那你自己就是產品」（註）；但 Facebook 駁斥並非把使用者視為產品，能保持免費的確是以廣告作為其商業模式支撐運作，但強調一來不會透露個資給廣告買主，二來使用者可以隨時廣告偏好設置中「刪除」自己的屬性。

Facebook 也強調它不是依照「讓人上癮」為前提所設計的，產品團隊並沒有設計上癮機制引導人們增加觀看時間，甚至在2018 年更改演算法時，讓全球使用者的每天觀看時數總和一口氣減少了 5000 萬小時。

除了這些論點以外，Facebook 還承認 2016 年劍橋分析事件時確實犯了錯，現在他們盡可能減少產生對立的內容、抵制假新聞，並透過一系列策略保護美國大選。

《智能社會：進退兩難》由獲得新聞及紀錄片艾美獎的《逐冰之旅》導演傑夫·奧洛夫斯基執導。

註：這種模式通常被認為是免費增值商業模式（Freemium business model）裡的一種，向使用者提供免費內容或價格補貼後，透過使用者自填或用演算法找出使用者的喜好，再出售適合使用者喜好的廣告版位給第三方賺取利潤。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》