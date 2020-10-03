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透過手機門號也能跨行轉帳 這8家銀行即日起搶先開辦

聯合新聞網 / T客邦

一般大眾無論是透過 ATM 或網路銀行進行金融轉帳，又臭又長且毫無邏輯的「銀行帳號」，不僅記憶困難，更容易成為「打錯字」的罪魁禍首。對此，民眾未來將有更簡潔的轉帳方式，那就是透過「手機門號」來替代銀行帳號。

為提升電子支付體驗，便利民眾以手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，財經公司協同金融機構規劃建置「手機門號跨行轉帳平台」。其中，土地銀行第一銀行彰化銀行兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行等 8 家先導金融機構，率先於 9 月 30 日正式開辦。

初期，以上 8 家銀行將先利用「網路銀行」及「行動銀行」功能，為手機號碼轉帳服務提供註冊及操作入口，提供創新數位金融及行動支付服務。

財經公司指出， 民眾可以透過開辦銀行的服務通路「網路銀行」及「行動銀行」，將手機號碼與銀行帳號綁定，未來就可以用手機號碼取代難記的銀行帳號，可大幅提升民眾溝通跨行轉帳的便利性。

財經公司表示，相關金融機構也正加緊開發測試中，未來預計將有 20 餘家金融機構陸續於 109 年底至 110 年第一季上線，財金公司將繼續協同金融機構，與時俱進建構完善的金流服務。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

跨行轉帳 第一銀行 土地銀行 彰化銀行 兆豐銀行 遠東銀行 凱基銀行

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