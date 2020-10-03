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Google強調不會放棄Soli雷達技術 可能將Motion Sense應用在物聯網

聯合新聞網 / 楊又肇

基於定位考量，Google在稍早宣布推出的Pixel 5中，確定取消使用去年在Pixel 4系列首次導入的Soli雷達技術，因此也讓Pixel 5無法透過Motion Sense手勢進行操作。不過，在後續接受訪談時，Google硬體資深副總裁Rick Osterloh說明並不會放棄Soli技術應用，未來依然會整合在Google旗下硬體使用。

Rick Osterloh並未透露未來Soli技術是否會繼續應用在手機產品，但目前有更大可能性會運用在物聯網裝置，因此或許有機會在未來NEST品牌裝置看見運用雷達識別手勢的設計。

雖然應用Soli雷達技術的Motion Sense手勢仍有精準識別問題，但先前應用在小型穿戴裝置，以及物聯網設備時，能讓使用者透過浮空手勢進行互動操作，並且能避免多項元件佔據硬體設備空間情況，實際上是有利讓裝置設計可維持輕巧、細薄。

不過，應用在手機的話，即便Google假設不少無法空出雙手操作手機的情境，但在絕大多數情況下，使用者都還是會直覺地拿起手機操作使用，顯然會讓此項功能變得有些多餘。

過往三星、LG或Sony Mobile都曾提出浮空手勢操作，甚至藉由識別眼睛注視位置對應操作的設計，最終還是無法成為主流使用功能，或許意味在手機上搭載浮空手勢操作功能，雖然看起來相當高科技，但實際可用性卻不高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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