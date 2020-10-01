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Olympus將影像業務拆分獨立成全資子公司 預計明年轉讓JIP

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將在今年底把旗下影像業務轉讓給日本產業合作夥伴 (JIP)之後，Olympus今日 (9/30)確定簽署正式轉讓協議，預計先將旗下數位相機事業群轉為全資子公司，並且更名為OM數位解決方案 (OM Digital Solutions)，預計由日本產業合作夥伴於2021年收購其95%股權，藉此形同將數位相機事業群轉讓。

而依照先前協議，Olympus原先包含影像業務相關研發、行銷團隊將遷移至日本八王子的全新總部，而相機產線則維持由Olympus位於越南生產工廠負責，而更名為OM數位解決方案全資子公司則將由目前的影像事業群主管杉本繁實擔任負責人。

以現階段來看，Olympus品牌相機產品發展將暫時不受影響，但未來轉由日本產業合作夥伴接手之後，則可能會比照Sony接手VAIO品牌後的發展模式，推出Olympus品牌原本推行的M4/3系統以外機種，藉此擴展獲利機會。

至於台灣地區總代理元祐實業與Olympus品牌相機產品合作關係，目前也還不會受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 品牌 越南

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