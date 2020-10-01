Olympus將影像業務拆分獨立成全資子公司 預計明年轉讓JIP

日前加州法院裁定禁用WeChat違反言論自由之後，字節跳動旗下TikTok也趁勢以此判例向法院申請臨時禁令，並且獲得哥倫比亞特區聯邦法院認可，獲得其app內容可暫緩被禁止下載危機。

2020-09-30 11:05