Arm擴展車用系統與自動化工業應用需求 推動Project Cassini設計

針對車用系統與自動化工業應用需求，Arm宣布推出包含Cortex-A78AE CPU、Mali-G78AE GPU，以及Mali-C71AE ISP，透過軟體、設計工具與系統能整合運作，藉此對應更多自動化系統設計。

同時，Arm也強調自動化系統運作背後自然少不了安全架構設計，因此在此次推出解決方案更勢將安全擺在第一順位，同時對應更高運算效率與擴充特性，相比前一代產品約提昇30%運算效能，並且符合ISO 26262標準ASIL D，以及汽車與工業自動化應用安全標準，可達IEC 61508 SIL 3安全等級。

而新款Cortex-A78AE CPU分別可應用在機器人與無人駕駛運輸系統等自主運作設備，並且對應複雜工作負載需求，至於新款Mali-G78AE GPU則可應用在異構運算加速，透過動態分區 (Flexible Partitioning)設計與全新自主工作負載作業特性，將可讓工作負載最多劃分4組獨立區塊，並且確保運算數據安全，例如可同時應用在車輛系統影像識別輔助，以及車載娛樂系統使用，本身則符合ASIL B安全等級。

至於Mali-C71AE ISP則可用於機器視覺應用，例如整合車輛ADAS視覺系統預判前方路況，或是應用在產線攝影機作為生產品質監控等應用，最多可對應4組攝影鏡頭拍攝，或是對應高達16組虛擬攝影鏡頭所傳輸影像內容，另外也能對應高達每秒12億畫素的資料量，藉此對應更深層的電腦視覺應用。

而藉由先前公布的Project Cassini設計，Arm表示能將旗下軟體、開發工具與架構設計整合，藉此讓OEM廠商、開發者提供服務內容能無縫地對應旗下晶片設計應用產品，並且從端點裝置到雲端運算都能原生相容，藉此擴展更龐大的自動化應用體系。

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