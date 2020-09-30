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Netflix取代Google拿下冠軍寶座！2020科技人才最嚮往這十家公司

聯合新聞網 / INSIDE
Netflix 創辦人里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）。 歐新社
Netflix 創辦人里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）。 歐新社

此報告同時也調查了參與者最崇拜的科技公司領導人，馬斯克蟬聯冠軍寶座，成為科技人的最佳偶像！

身為技術人才，究竟最想去哪家科技公司上班呢？科技獵人頭公司 Hired.com ，八月份針對 4,100 多名技術專業人員進行調查（地區包括：奧斯汀、波士頓、芝加哥、丹佛、倫敦、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖、多倫多和華盛頓特區），發表 2020 《Global Brand Health Report》揭開科技人才最嚮往十家公司以及最崇拜的科技公司領導人。

今年，受到疫情影響，公司財務狀況或是因應疫情的政策考量下，讓名單有些許的變動，許多人關注公司實施遠端工作的作業流程。和去年相比，部分公司已從前十名榜單消失，包括亞馬遜和 Airbnb ，而 Netflix 則取代 Google 成為本年度冠軍。

另外，本年度新進榜的則有 Twitter，推斷與今年 Twitter 執行長傑克·多西（Jack Dorsey）開放讓員工「永遠」在家工作有關，不僅如此傑克·多西在面對今年政治的議題處理也是直言不諱的表露自己的觀點，似乎也讓科技人才相當崇敬。

另外，還有個值得注意新星是 Gitlab 公司，這間 IT 公司在全球擁有 1300 名員工，是個完全遠端的工作團隊，看來遠端工作的流暢度是許多科技人才決定公司的重要因子。

第一名：Netflix

第二名：GitHub

第三名：Google

第四名：Slack

第五名： Microsoft

第六名： Apple

第七名： SpaceX

第八名：Tesla

第九名：Twitter

第十名：LinkedIn、Gitlab

另外，此報告同時也調查了參與者最崇拜的科技公司領導人，伊隆馬斯克仍居冠，成為科技人的最佳偶像：

第一名：伊隆・馬斯克 (Elon Musk)（特斯拉執行長）

第二名：桑德爾·皮查伊 (Sundar Picha)（Google母公司Alphabet的執行長）

第三名：傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos)（亞馬遜創辦人）

第四名：提姆・庫克 （Tim Cook）（蘋果執行長）

第五名：傑克・多西 （Jack Dorsey）（Twitter 執創辦人）

第六名：馬克・祖克柏 （Mark zuckerberg）（臉書創辦人）

第七名： 雪莉・桑德伯格（ Sheryl Kara Sandberg）（臉書營運長）

第八名：里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）（Netflix 創辦人）

第九名：蘇珊·沃西基 （Susan Wojcicki）（YouTube 執行長）

第十名：馬爾克·貝尼奧夫（ Marc Benioff） (Salesforce 創辦人）

根據 Hired 的說法，超過一半（54％）的求職者表示，公司 CEO 的政治觀點對他們是否所選擇公司產生決定性影響，今年 Twitter 執行長傑克·多西（Jack Dorsey）在政治爭議上表明堅定的立場，包含先前 Twitter 事實查核機制首度將美國總統川普的發文標注為「誤導訊息」，引發白宮與社群平台的戰火。傑克·多西則公開指出川普推文錯誤，力喊別騷擾Twitter 員工，如此的行徑想必讓科技人才留下深刻印象。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬斯克 Netflix Google GitHub Apple 微軟 Tesla Twitter LinkedIn SpaceX

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