Starlink派上用場！救援農村火災區取得網路 推文釣出馬斯克

透過 Starlink 衛星網路支援，急救團隊取得網路並在第一時間獲得水源位置，同時也能幫助未來房屋重建所需用到的通訊服務。

先前 SpaceX 展開衛星網路 Starlink Beta 版測試，首先讓美國華盛頓州的鄉村地區用戶進行試驗，卻意外幫上了救災的忙。

稍早華盛頓緊急事務管理處（WA Emergency Management）在推特上表示，感謝 Starlink 的支援，讓救災人員在野火肆虐的農村地區中連網，協助救災。

華盛頓緊急事務管理處表示，這次用到兩個 SpaceX 用戶終端機取得衛星寬頻，一個接近被野火摧殘的華盛頓馬爾登（Malden）地區，另一個則是位於華盛頓西部較小規模的森林火災。

管理處發言人 Friedrich 表示，這是 Starlink 首次和州立緊急事務管理單位團隊建立合作夥伴關係。透過衛星網路的支援，急救團隊取得網路並在第一時間獲得水源位置，同時也能幫助未來房屋重建所需用到的通訊服務。如果未來有更多的森林大火甚至是其他更大的災難，這絕對是他們可以利用的一種設備。

馬斯克則在回應推文表示，很高興 SpaceX 能幫上忙，提供第一線救災人員和地區連結網路。

Happy to have the support of @SpaceX’s Starlink internet as emergency responders look to help residents rebuild the town of Malden, WA that was overcome by wildfires earlier this month. #wawildfire pic.twitter.com/xUSQOjcT4T — WA Emergency Management 😷 (@waEMD) September 28, 2020

「Starlink」（星鏈）是 SpaceX 創辦人伊隆・馬斯克（Elon Musk) 的高速衛星網路計畫，系統預計使用近 12000 顆衛星組成並於地球低軌道運行，向地面提供網路服務，實現全球的低成本高速上網。

根據外媒報導，至今 SpaceX 已經發射了近 800 顆衛星，儘管有數十顆也已脫離軌道。SpaceX 按照計劃在華盛頓地區展開 beta 測試。

目前 Starlink 仍正處封測階段，理想是在今年年底前能於美國北部和加拿大南部商業化，更訂下 2021 年覆蓋全球的目標。本週一馬斯克也透露 Starlink 公開上市（IPO）計畫，在推文上也引起許多網友向馬斯克探詢，馬斯克則回應，預計在幾年後衛星業務營收穩定，成長達到可預期階段才會考慮，畢竟市場不喜歡不穩定的現金流。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》