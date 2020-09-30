NVIDIA RTX 3080當機問題可能出在電容？技嘉聲明回應、並請玩家更新驅動程式

針對日前網路媒體報導，質疑GeForce RTX 3080顯示卡會因使用POSCAP電容而導致運作不穩和閃退一事，技嘉科技官方發表了聲明。

技嘉表示，針對媒體質疑POSCAP電容會直接導致閃退情況，並非屬實。一張顯示卡的運作穩定與否，需要通盤衡量整體的線路和供電設計，並非電容用料差異而已。POSCAP和MLCC兩款電容，兩者特性不同，用途也會有所差異，但不存在所謂好壞問題。

而技嘉GeForce RTX 30全系列顯示卡皆依照NVIDIA規範所設計，並通過內部及晶片供應商等所有嚴格的測試，品質保證無虞。技嘉GeForce RTX 3080 GAMING OC及EAGLE OC等系列顯示卡，在電容部分採用高規格、低ESR的470uF SP-CAP電容，符合NVIDIA所制定的規範，且提供高於業界平均達 2820u 的總容值 (GPU Core Power)，用料成本並不低於MLCC，絕非網路謠傳使用低廉料件，特此澄清。

技嘉表示，針對最新AORUS GeForce RTX 30顯示卡系列，已經特別在散熱效能上加強力道，推出超飽和散熱(MAX-Covered Cooling)等領先業界的解決方案，確保每個元件的運作更加穩定順暢，讓每位玩家享受超頻顯示卡帶來的極致遊戲體驗。

NVIDIA同時於今日發布一版最新驅動程式(456.55版)，建議玩家立即更新，以獲得最佳化的效能調校和遊戲體驗。表示若消費者尚有任何疑慮，請聯絡當地經銷商或維修中心。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》