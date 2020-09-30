NVIDIA、VMware再次攜手 以Project Monterey強化虛擬化環境佈署應用

去年在VMWorld 2019期間宣布合作，由NVIDIA將更多GPU加速資源帶到VMware虛擬化應用，讓企業、開發者能更方便在虛擬化環境導入GPU加速應用。而在今年公布的Project Monterey中，更針對去年提出的Tanzu架構加強網路吞吐控管，以及資料傳輸資源佈署，讓虛擬化佈署可以更聚焦在應用內容規劃。

依照VMware說明，過去的虛擬化佈署除了需要規劃應用內容，同時也必須考量虛擬化環境的網路吞吐控管、資料儲存傳輸，以及服務托管等細節，因此在虛擬化佈署建構會花費不少心力與時間。

而在Project Monterey設計裡，則是會藉由NVIDIA提供的Bluefield-2晶片，其中採用Arm架構設計的資料運算元件，並且整合源自先前收購的Mellanox Technologies旗下ConnectX-6 Dx網路卡，藉此對應高達200Gbps的乙太網路傳輸率，以及符合極高資料吞吐量與極低延遲表現的InfiniBand網路通訊標準。

藉由全可程特性，Bluefield-2晶片將能完整以軟體定義功能，意味系統可藉由自動化形式依照需求調整網路傳輸模式。

同時，Bluefield-2晶片本身更具備高度網域隔離安全性，以及包含加密阻絕、侵入防護與底層可信特性。在儲存部分則支援串接光纖傳輸的NVMeoF (NVMe over Fabrtics)、可擴展彈性儲存架構，以及重複資料刪除、壓縮與加密處理機制，藉此對應需更具擴展性的儲存需求。

在Project Monterey設計應用中，NVIDIA強調將整合源自Mellanox Technologies硬體設計，以及Cumulus Networks軟體技術，將能解決過往佈署虛擬化環境時，必須同時考量網路基礎架構設計的難題，因此將能同時改善虛擬化應用佈署效率，同時也能降低佈署難度，使更多現代化應用可以更容易擴展。

從過去14年以來的合作，VMware與NVIDIA已經建立相當深層夥伴關係，在此次提出的Project Monterey設計，則將能進一步降低虛擬化環境佈署門檻，同時也能讓更多虛擬化應用能進一步串接NVIDIA GPU虛擬化加速資源，對於VMware持續推動虛擬化應用，將能帶來更大優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》