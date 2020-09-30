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VMware借助NVIDIA推力 讓人工智慧更容易在端到雲環境佈署

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次以線上形式舉辦的VMWorld 2020中，VMware除了再次與NVIDIA攜手合作，讓NVIDIA旗下NGC資源能進一步整合進VMware旗下vSphere、Cloud Foundation，以及去年提出的Tanzu產品組合，此次更宣布合作Project Monterey解決方案，讓企業、開發者能更容易在混合雲平台建構虛擬化環境，並且能藉此推動更廣泛的人工智慧運算應用。

過往企業或開發者想要建構人工智慧運算應用，通常需要建構充足的運算效能，即便目前包含Google Clouds、Azure、AWS等公有雲服務都已經提供人工智慧運算建構應用資源，但是對於特定運算建構需求仍有限制。

而在VMware與NVIDIA深入整合旗下資源，讓NGC資源能進一步配合vSphere、Cloud Foundation或Tanzu產品組合使用，並且可佈署於更多公有雲環境，將使更多人工智慧運算應用服務能更容易推動，同時也能藉由單一管道控管所有應用服務。

同時，雙方合作更進一步讓人工智慧運算資源可輕易佈署於雲端、終端裝置，或是建構在混合雲環境，讓更多運算需求可藉由人工智慧應用加速。

此次同步揭曉的Project Monterey，更進一步解決過往佈署虛擬化環境時必須考量的網路及數據傳輸控管問題，同時也進一步確保虛擬化環境安全，讓企業、開發者能更專注在虛擬化應用佈署規劃。

在此次活動中，VMware也宣布擴展Tanzu產品組合支援，除了進一步對應VMware Cloud on AWS、Azure VMware Solution及Oracle Cloud VMware Solution，同時也宣布與GitLab合作，預期使Tanzu產品組合與更多開發者、獨立軟體業者打造服務相容。

依照VMware說明，目前Tanzu溝通社群已經有超過75家獨立軟體業者加入，同時目前也已經有超過數百家客戶使用Tanzu產品組合，並且佈署在超過100萬個實際運作使用的容器環境。

另外，在開源框架設計的Spring Initializr平台平均每分鐘就有36個新專案被啟用，因此VMware旗下服務也能對應數百萬名開發人員使用Spring框架建構微服務，或是藉由同為開源框架設計的Bitnami建構服務。

除了持續推動雲原生、混合雲架構，VMware也將持續推動開源框架環境的現代化應用發展，並且藉由與NVIDIA合作關係串接更大人工智慧運算資源。

例如在與加州大學舊金山分校智慧成像中心 (UCSF Center for Intelligent Imaging)合作案例中，其中便借助VMware Cloud Foundation與NVIDIA旗下針對醫療應用提供的Clara AI應用框架，透過電腦視覺分析方式更快找到病源。

同時在整合vSphere、NGC資源之下，將能使原本需要繁複建置的人工智慧輕易應用在醫療、金融服務、零售、製造業等領域，並且能以單一管理方式掌握建構服務運作模式，或是快速依照需求變化彈性調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA 人工智慧

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