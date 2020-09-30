臉書新介面遭批難用 網友曝兩方法重回經典版

今年9月臉書（Facebook）電腦版開始使用新版介面，但是不少使用者都覺得舊版比較順，雖然臉書明確表示「九月後經典版 Facebook 將會走入歷史」，換句話說，就是強迫使用者接受新介面。不過，每次服務或軟體大改版時，都會有人寫出外掛來維持舊版設計，因此不喜歡新版臉書，或許可以試試以下兩種方法：

第一、免費Chrome的擴充功能

只要到chrome 線上應用程式商店，找到「Old Layout for Facebook」並下載，就能讓臉書介面重回藍白經典版。根據之前教學，這個外掛已經有超過 10000 名使用者下載，它將瀏覽器 user-agent 改為 Facebook 新介面不支援的字串，就能繼續停留在舊版，但日後如果臉書出招阻擋，還是得乖乖使用新版。

第二、社團管理員身份切換

只要有社團管理員身份，就能進到社團中，點選「切換回舊版」連結，按下同意後就能重回舊版，如果不是管理員也沒關係，只要自創社團讓自己有管理員身份即可，不過這缺點是，只能維持48小時，時間一過還是得變成新版。

值得注意的是，擴充功能雖然沒有48小時限制，但有些人因為不想被存取網頁內容權限，也怕亂下載容易被駭客入侵，所以不願安裝。以上兩種方法皆有利弊，臉書改版勢在必行，趁早熟悉新介面，讓自己習慣探索新功能，也是使用者的選擇之一。