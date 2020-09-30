Sony Xperia 5 II簡單玩／Sony首款支援120Hz畫面更新率、第二款5G連網手機

日前正式對外揭曉新款Xperia 5 II之後，筆者此次也取得台灣地區市售版本進行體驗，同時也確定台灣推出版本為8GB記憶體+256GB儲存容量規格，同時對應台灣地區完整5G連網規格。

依照先前說明，Sony Mobile此次推出的Xperia 5 II，依然是鎖定「Compact」輕便使用特性打造，因此相比年初推出的Xperia 1 II，機身螢幕縮減為6.1吋設計，但是依然維持21:9顯示比例、OLED面板規格，同時額外加入120Hz畫面更新率設計。

不過，由於換上支援120Hz畫面更新率，因此也讓Xperia 5 II螢幕解析度降為1080 x 2550，而非Xperia 1 II採用4K解析度螢幕規格。

其他差別部分，還包含Xperia 5 II基於產品定位，以及機身尺寸縮減設計考量，因此並未搭載Qi無線充電功能，而主相機部分也取消搭載對焦輔助應用的ToF鏡頭，另外在機身側面則是增加一組可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵。

▲盒裝維持提供有線耳機、USB-C規格充電器，以及雙USB-C連接線

▲USB-C規格充電器支援18W快充

▲Xperia 5 II

▲與年初推出的Xperia 1 II同樣採用與電源按鍵整合的指紋辨識器，邊緣也相對圓弧

▲一樣搭載與蔡司合作鏡片設計的鏡頭模組，鏡頭規格則與Xperia 1 II相同，分別採用1200萬畫素、f/1.7光圈設計廣角鏡頭、1200萬畫素、f/2.4光圈設計超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、f/2.2光圈設計遠距鏡頭，但並未比照Xperia 1 II額外搭載ToF鏡頭

但以整體使用體驗來看，實際上與年初推出的Xperia 1 II並沒有太大體驗，甚至多了更適合單手操作，同時能有更高觸控反應表現的操作感，尤其對於遊玩手機遊戲需求，將會有更明顯感受。

而作為Sony Mobile第二款5G連網手機，Xperia 5 II同樣支援EN-DC在內5G連網規格，以及台灣地區所有5G連網頻段，並且支援5G+4G連網模式。

▲因應21:9顯示比例螢幕設計，Xperia 5 II一樣搭載連按兩次螢幕邊緣即可呼叫的側面感應介面，方便使用者透過單手操作手機功能，或是執行常用app

在硬體規格方面，Xperia 5 II依然採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且採用8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量 (台灣地區銷售版本則為256GB容量規格)。

至於電池容量則是4000mAh，並且可自行設定充電至80%或90%即可中止充電，藉此延長電池使用壽命，而在遊玩遊戲過程也能選擇透過HS（Heat Suppression)電源控制功能，直接對手機供電，避免在遊戲過程因為直接對手機電池充電，進而讓機身產生發熱情況。

另外，為了確保手機內部均熱，藉此維持一定運作效能，Xperia 5 II在機身內採用更大面積設計的石墨烯材質達成均熱效果。

▲Xperia 5 II與Xperia 1 II均採用OLED螢幕，並且支援導演模式顯示設定，但兩者差異在於前者搭載120Hz畫面更新率，但解析度降低為1080 x 2550，而後者則採用4K解析度

相機部分則搭載與Xperia 1 II相同的相機規格，分別採用1200萬畫素、f/1.7光圈設計廣角鏡頭、1200萬畫素、f/2.2光圈設計長焦鏡頭，以及1200萬畫素、f/2.4光圈設計超廣角鏡頭，而視訊鏡頭則依然維持800萬畫素規格。

軟體部分則同樣搭載源自α相機部門的Photo Pro app，同時也支援Cinema Pro app，但在前者加入可記錄個人拍攝設定的「MR」模式，以及在後者增加支援HDR拍攝效果的4K 120fps錄影功能，而日後也會透過更新讓Xperia 1 II支援使用。

先前搭載的人眼、動物眼即時追蹤對焦功能 (Eye AF)，以及每秒20張AF/AE高速連拍，並且透過每秒60次自動對焦與自動曝光AF/AE追蹤計算的高速對焦效果，同樣也在Xperia 5 II提供，一樣源自Sony α相機團隊技術。

▲主相機鏡頭規格差別僅在於少了ToF鏡頭

聲音部分除了保留3.5mm耳機孔，讓使用者方便連接有線耳機之外，本身也一樣支援Sony旗下DSEE Ultimate，以及Dolby ATMOS全景聲技術，同時也對應可重現真實音場的360 Reality Audio音效，而手機本身也在正面螢幕上下搭載立體聲擴音喇叭，讓使用者直接透過手機觀看影音內容時，同樣可以有明亮聲音感受。

回到螢幕本身設計，表面採用康寧Gorilla Glass 6保護，同時在支援120Hz畫面更新率部分，目前僅提供開關選擇，似乎並未以動態調整方式呈現。但是在遊戲中啟用遊戲增強器時，則可選擇40Hz、60Hz、120Hz，甚至高達240Hz的畫面更新率，而觸控採樣率則可在40Hz-240Hz之間切換，藉此對應不同遊戲操作需求。

另外，Xperia 5 II依然對應IP65/68等級的防水防塵規格，並未因為定位不同而有所縮減。而機身設計上也與Xperia 1 II有所區隔，Xperia 5 II在機身邊緣採用圓弧框體設計，同時在用色方面也相對活潑。

▲Xperia 5 II的邊框設計明顯與Xperia 1 II (下)不同

▲兩者使用體驗其實相當接近

與Xperia 1 II、Xperia 5外觀比較

▲左起：Xperia 5、Xperia 5 II、Xperia 1 II

▲左起：Xperia 5、Xperia 5 II、Xperia 1 II

▲左起：Xperia 5、Xperia 5 II、Xperia 1 II

▲Xperia 5 II (下)、Xperia 1 II

▲Xperia 5、Xperia 5 II (右)

▲跟去年推出的Xperia 5，今年更新的Xperia 5 II (右)採用SIM卡插槽設計位置略高一些

▲雖然右側依然維持搭載兩組按鍵，但Xperia 5 II (下)分別是與電源按鍵功能整合的指紋辨識器、Google Assistant快速呼叫鍵，以及相機快門鍵，而去年推出的Xperia 5則分別為指紋辨識器、電源按鍵與相機快門鍵

▲頂部擴音器設計也有差異，今年更新的Xperia 5 II採用更窄化設計的擴音器

小結

就整體來看，Xperia 5 II依然定位在小尺寸的「Xperia 1 II」設計，雖然在產品定位與規格設計上有些許落差，但實際使用體驗卻與Xperia 1 II相當，甚至還額外增加支援120Hz畫面更新率，同時也能滿足小尺寸使用需求，而機身顏色更比Xperia 1 II活潑，分別推出粉色、黑色、灰色與藍色選項，讓使用者能有更多選擇。

至於在價格設計部分，Xperia 5 II建議售價為新台幣29990元，雖然比起去年推出的Xperia 5建議售價為新台幣25990元增加一些，但依照今年5G連網手機普遍定價都在新台幣3萬元以上，Xperia 5 II雖然採用相對小一點、螢幕解析度縮減的螢幕規格，但維持採用等同Xperia 1 II硬體規格，並且增加120Hz畫面更新率設計，即便少了無線充電功能與ToF鏡頭模組，依然有足夠市場競爭力。

相比Sony Mobile的作法，三星在今年下半年也推出Galaxy S20 Fan Edition (FE)，同樣鎖定年輕用戶族群，並且以更親民價位提供等同旗艦機種規格。不過，Galaxy S20 Fan Edition雖然繼承Galaxy S20系列採用Snapdragon 865處理器規格設計，但相機規格設計卻相對精簡許多，Xperia 5 II雖然少了ToF鏡頭設計，但依然維持與Xperia 1 II相同相機規格與操作功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》