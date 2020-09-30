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協助餐廳提昇效率的iCHEF獲新一輪資金挹注 服務再與LINE深入整合

聯合新聞網 / 楊又肇

iCHEF今日 (9/29)宣布，再獲得新一輪總額達新台幣1.5億元的資金挹注，未來將朝向在台掛牌上市目標推進。

由於藉由app掌控用餐人數與出餐步調，藉此改善餐廳營運效率，iCHEF自從營運以來持續尋求不同應用發展，並且始終以協助改善餐廳經營效率為目標，即便在今年因為新形冠狀病毒疫情影響餐飲業經營模式，依然透過串接Uber EATS外送數據，並且以0元月費方案吸引夜市、路邊攤餐飲業者加入使用，藉此創造全新經營模式，並且達成三年內使合作店家數量成長三倍成果。

而在今日宣布獲得新一輪資金挹注，iCHEF表示將由集富亞洲 (JAFCO Asia)旗下台灣集富一號基金領投，並且包含中華開發金控旗下優勢創投基金、達盈管顧等投資夥伴共同參與，總計獲得新台幣1.5億元 (500萬美元)投資。

在未來營運方向，iCHEF表示依然會聚焦在加速產品開發，並且協助提升餐廳營運效率，並且將攜手各方合作夥伴，擴大以iCHEF為中心的餐飲科技生態圈，讓小店能輕鬆藉由科技推動經營成長。

同時，iCHEF此次也宣布將與LINE深入合作，將使旗下點餐網站與LINE Pay支付服務整合，讓使用iCHEF服務的餐廳可在本身LINE官方帳號圖文選單上綁定iCHEF點餐網站連結，透過QR Code等方式導流，讓消費者能方便運用LINE服務點餐與支付，配合iCHEF POS系統讓整個用餐服務效率加快。

例外也將與LINE官方帳號API串接，讓消費者使用iCHEF點餐網站時可透過LINE ID直接登入，並且透過LINE帳號接收訂單處理狀態訊息，同時也能讓iCHEF服務使用餐廳店家可串接POS系統記錄消費資訊，進而透過LINE服務提供精準消費訊息推播。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 餐飲業

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