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明年9月後 所有Google Play Store上架app必須採Google付費機制

聯合新聞網 / 楊又肇

如同先前彭博新聞報導指稱，Google透過官方部落格聲明，將從明年開始要求開發者在Google Play Store上架，同時提供付費交易選項的app，都必須透過Google提供的app內付費機制進行交易。

依照Google表示，實際上在過去一年以來，已經有高達97%提供交易內容的app都已經導入Google提供交易機制，讓使用者能以簡單、直覺且安全方式完成app內付費交易，藉此購買數位內容服務，或是遊戲內的虛寶、點數內容，同時僅3%比例不到的app仍維持採用自有交易機制，或是透過第三方交易機制完成付費。

與不少開發者刻意透過其他方式規避蘋果在App Store內收取30%不等比例的app內獲利分潤情況相同，許多藉由Google Play Store推廣的app，一樣也透過其他方式規避向Google繳納app獲利分潤。

不過，相比蘋果嚴格規範情況，Google過去以來其實都僅是鼓勵開發者採用其app內付費機制，並未強烈規範開發者必須配合，除非開發者採取方式影響過大才會有所限制，例如EPIC Games日前直接大剌剌地在遊戲app內告知消費者透過官網消費，能以相對較低價格購買虛擬商品，因此也讓Google必須將其在Google Play Store上架的app內容撤除。

而此次宣布將全面要求開發者在Google Play Store上架的app內容，都必須採用Google提供付費機制，除了目前多數app內容都已經藉由Google提供資源串接app內金流交易功能，同時也能維持在Google Play Store服務平台提供app的操作體驗一致。

同時，Google也表示目前僅少部分app內容尚未配合使用其付費機制，使得此次調整造成影響幅度並不算大，但依然提供尚未調整的開發者能有長達一年時間做調整，若到2021年9月底仍未完成調整的話，Google就會要求將app內容下架。

另一方面，Google也重新澄清本身對於app內容使用開放的立場，強調不會僅以Google Play Store服務平台綁住開發者，若使用者願意的話，其實也能在Android平台安裝使用第三方軟體市集服務app，而開發者也能藉由這些第三方軟體市集服務推廣旗下app內容。

換句話說，包含三星、華為等業者透過Android平台推廣的自有軟體市集並不會成為Google日後限制對象，同時Google也能以此澄清本身不會藉由大規模的軟體市集形成壟斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Play APP Google

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