借助WeChat判例 TikTok獲得暫緩在美國被禁下載機會

日前加州法院裁定禁用WeChat違反言論自由之後，字節跳動旗下TikTok也趁勢以此判例向法院申請臨時禁令，並且獲得哥倫比亞特區聯邦法院認可，獲得其app內容可暫緩被禁止下載危機。

由於有WeChat的裁決案例，因此也順利讓TikTok以相同理由申請臨時禁令，獲得在美國境內暫緩被禁止下載機會。

在原本美國商務部執行禁令中，包含WeChat、TikTok應該是要在美國時間晚間11點59分之後，就無法透過境內軟體市集等管道下載。但在先前諸多旅居美國的中國籍居民，或是美籍移民抗議表示仍有需要透過WeChat與中國境內親友維持聯繫，甚至也有不少美國境內商家表示以WeChat與中國合作夥伴溝通，因此認為禁用WeChat將會造成偌大影響。

而在哥倫比亞特區聯邦法院做出裁決後，TikTok方面自然對這樣的結果樂見，同時也強調將會持續維護用戶與員工權益，同時也會持續與美國政府溝通。

目前字節跳動已經確定與甲骨文合作，藉由甲骨文提供服務確保TikTok用戶隱私安全，另外也藉由與Walmart合作，預期能結合TikTok社群影響力道銜接Walmart電商發展需求，同時也希望藉此說服美國政府。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》