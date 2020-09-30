台北國際電玩展明年1月回歸！將在台北南港展覽館舉辦

今年改為線上形式舉辦，並且取消實體活動的台北國際電玩展，稍早由台北市電腦商業同業公會 (TCA)宣布，將在2021年1月底於台北南港展覽館1館恢復舉辦，並且將以實體、線上活動同步舉辦形式展開，將開放玩家區與商務區報名參加。

在明年預計舉辦的2021台北國際電玩展規劃中，將劃分商務區、玩家區，以及亞太遊戲高峰會三大主軸，其中「B2B ZONE商務區」將首度開啟線上參展及實體參展方案，提供全球遊戲產業人士無時差交流、媒合，而同步舉辦的「Asia Pacific Game Summit亞太遊戲高峰會」及「INDIE SALON」論壇演講活動，則將同時藉由實體活動與線上播出型式，提供海內外講師及聽眾共同參與，並且分享最新產業脈動。

而在今年6月透過線上頒獎揭曉的獨立遊戲獎項「Indie Game Award」，目前也已經同步開啟報名，將廣邀來自世界各地優秀的獨立遊戲開發團隊一同參與。

至於「B2C ZONE玩家區」則將匯集各家遊戲品牌大廠第一手內容，滿足各類型玩家的多元需求，而大會主題專區「Indie House」以及「桌遊樂園」預計號召更多話題新作，則將帶給廣大玩家更豐富的遊戲樂趣。

此外，台北國際電玩展全新打造的線上節目，預計會在今年年底前推出。

台北市電腦商業同業公會預期明年度的台北國際電玩展將吸引35萬參觀人次，並且將有近500家商家參與。

台北國際電玩展 (Taipei Game Show) 2021展覽資訊：

● B2B ZONE商務區（共2天） 2021年1月28日至1月29日

● B2C ZONE玩家區（共4天） 2021年1月28日至1月31日

展覽地點：

● 台北南港展覽館1館

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》