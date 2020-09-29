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這是RTX 3080造型存錢筒！它可以幫助你存錢買下RTX 3080顯示卡

聯合新聞網 / T客邦

雖然說 NVIDIA 全新推出的 RTX 30 系列顯示卡，在建議售價上比起先前的圖靈世代來得合理許多，但消費者如果手頭不算寬裕，而且想要有點「動力」來存錢換卡的話，那麼這款長得跟 GeForce RTX 3080 一模一樣的存錢筒，應該就會非常適合你。

目前 NVIDIA RTX 30 系列顯示卡在市面上並不算特別好買，畢竟初期官方供貨有限，虎視眈眈的 DIY 發燒友跟加密貨幣礦工們，更是早已掏出了大把銀子，準備隨時出手搶購毫不留情。

但如果消費者不急著購買 RTX 30 系列顯示卡，或者說目前仍處於觀望階段，想透過慢慢存錢為升級電腦籌措資金，不妨可以參考這款由國外設計師 Nils Kal 所製作，有著 GeForce RTX 3080 公版外觀的硬幣存錢筒。

這副「顯卡撲滿」並非是直接販售的商品，畢竟就算僅參考了外觀設計，但只要進行盈利販賣，那麼都有可能會侵犯到 NVIDIA 的著作權，所以 Nils Kal 選擇將它的 3D 設計圖丟上 Prusa Printers 網站，開放網友們自由下載。

假如消費者家中剛好有台 3D 印表機（或者是去找人借用一下），只要將各部分的配件列印出來後，進行簡單幾個步驟的組裝，就能得到一張與 GeForce RTX 3080 造型完全相同的零錢撲滿。當然，純粹就資金開銷上，這張「顯示卡」則要比真實產品來得便宜許多。

有趣的是，Nils Kal 所釋出的 GeForce RTX 3080 存錢筒原始設計圖，雖然外觀跟實際顯示卡看起來一模一樣，但是為了符合 Prusa MK3 印表機的底座大小，所以 Nils Kal 製作時有刻意稍微縮小了尺寸，若網友要列印跟實際顯示卡相同規格，則必須把設計圖檔案放大 142%。

至於這張顯卡撲滿到底能裝進多少硬幣呢？以 Nils Kal 的原始設計來說，如果放滿 2 歐元零錢，那麼總金額大約是 850 歐元左右，相當於 990 美元，絕對足額購買一張 NVIDIA GeForce RTX 3080 了！

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡 NVIDIA

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