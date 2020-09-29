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頻收到LINE「陌生訊息」 簡單設定兩步驟就能杜絕

聯合新聞網 / 綜合報導
不想收到陌生訊息，用這兩招就可輕鬆杜絕。圖取自LINE
不想收到陌生訊息，用這兩招就可輕鬆杜絕。圖取自LINE

最受台灣人喜歡的聊天軟體LINE，可以打免費電話還能分享資訊，但是時常有陌生訊息敲門，加上網路詐騙盛行，時常會收到免錢的活動訊息，長輩不知道還以為是「好康」，其實那都是詐騙的手法之一，如果不想被打擾，輕鬆設定兩步驟就可以解。

「一頁式詐騙」為詐騙份子最喜歡的方法，訊息會以「免費」、「贈送」等字樣吸引受害者，告訴受害者只要填完資料，就可以輕鬆獲得禮物，不過在填資料的過程中，你的個資早已外洩，被不肖份子利用完，還傻傻地替對方「分享」，其實判別假資訊的方法有很多，根據之前報導，掌握基本三要素就能輕鬆破解。

而最治本的方法，就是杜絕「陌生訊息」，用戶只要點開LINE的「設定＞隱私設定＞阻擋訊息」，打開阻擋訊息後，就不會收到「非好友」傳給你的訊息。另外，如果不想被人輕易加入好友，也可以點「設定＞好友＞加入好友」，將用通訊錄加好友，以及電話號碼加好友的功能中關掉，這樣你的好友只有自己主動加的人，更加杜絕陌生訊息。

網路詐騙案例百百種，收到陌生訊息首先要查證，未確認是否為真前，不要填任何資料，也不要轉傳，以免成為幫忙訊息散步的人，如果有認為疑慮，也可以撥打警政署的165反詐騙專線，遇到狀況先冷靜下來尋求幫助，如此一來就不會被有心人士利用，導致權益受損。

可以設定加入好友的方式。圖取自LINE
可以設定加入好友的方式。圖取自LINE

LINE 詐騙

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