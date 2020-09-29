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假的！瘋傳愛迪達週年慶「3100雙鞋免費送」 破解一頁式詐騙三要素

聯合新聞網 / 綜合報導
愛迪達週年慶送鞋，被人破解是假訊息。圖取自詐騙網站
愛迪達週年慶送鞋，被人破解是假訊息。圖取自詐騙網站

網路購路是最新的消費型態，不少不肖業者都想分一杯羹，近期在臉書與LINE上瘋傳「愛迪達鞋子免費送」資訊，被粉絲專頁《Cofacts真的假的》踢爆，這就是常見的「一頁式詐騙」手法，利用人們貪小便宜的心態，主打這是限量商品，讓民眾瘋狂分享，網頁上也會有假留言區，讓民眾看到正評後博取信任感下購買，當網頁點到最後電商就露出馬腳。

「愛迪達為每個人免費提供3100雙鞋子，T恤和口罩」這個訊息你看過嗎？查證假訊息的LINE聊天機器人在粉專發文，《Cofacts真的假的》表示當愛迪達免費送鞋資訊一出來，網頁超過2萬8千次點閱，其實這個訊息就是免費貼圖詐騙的變形版，都是要受害者分享出去，讓訊息快速傳播。

《Cofacts真的假的》也直說這是一頁式詐騙，通常詐騙會有三個要素，第一、假限量倒數，飢餓行銷會讓民眾有緊張的感覺；第二、要求分享，要求受害者轉傳訊息親朋好友，使訊息有更多觸及率；第三、假留言區，透過活動全部是正評的，讓民眾卸下心防，安心填寫資料。

通常一頁式詐騙會要求受害者填寫資料，當受害者慢慢完成問券時，就會被導入「下載程式」的畫面，沒有驚覺的受害者，無意間讓手機暴露在風險之中，如果要判別活動是否為真，可以親自打去總公司或是聯絡客服查詢，以免被詐騙得不償失。

如果收到詐騙訊息，千萬不要貪小便宜點開。圖取自LINE
如果收到詐騙訊息，千萬不要貪小便宜點開。圖取自LINE

LINE 詐騙 假訊息

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