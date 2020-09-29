App Store最大危機？FB、Spotify都反抗蘋果，到底吵什麼？

摘要 1.蘋果的「程式內購買」系統（in-app purchase）與30%的抽成制度引起詬病，企業包含Spotify、Tinder母公司結盟13家企業組成「反蘋果聯盟」起身反抗。 2.社群媒體巨擘臉書，也因為多次請求蘋果放寬iOS系統預設App限制，讓使用者可以將通訊App更換成Messenger，但從未獲得允許。高管對此抨擊：是不公平的競爭。

蘋果（Apple）最近陷入許多與App開發者相關的爭議，許多開發人員認為蘋果的「程式內購買」系統（in-app purchase）與30%的抽成制度相當不合理，許多企業包含社群媒體巨擘臉書（Facebook），以及Spotify、Tinder都起身反抗。

13家企業聯手組「反蘋果聯盟」

蘋果對App Store的嚴格控管，自從《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games和蘋果撕破臉之後，還有不少企業反彈，現在這些企業包含Tinder母公司Match Group、Spotify集結起來，成立了「反蘋果聯盟」，向蘋果以及其他應用程式商店的營運商施壓，要求他們修改市場規則。

根據該聯盟的網站介紹，他們對蘋果提出三大指控：30%抽成、反公平競爭政策、限制消費者消費自由 。

《華爾街日報》指出，聯盟認為蘋果的抽成會影響到消費者的購買意願，也剝削了開發者的收入，加上當蘋果自己推出類似的軟體服務時，相近功能的軟體會趨於弱勢地位。

因為蘋果會限制開發人員提供消費者「比在App Store消費」更便宜的選項，限制消費者的購買自由，聯盟官網舉例：當你想購買《要塞英雄》的會員，官網上是7.99美元，App上是9.99美元，但《要塞英雄》不能跟消費者說：「到官網買更便宜。」

Epic Games執行長斯維尼（Tim Sweeney）說：「這是開發者的基本自由權利受到攻擊。」期望透過聯盟力量奪回他們的「自由」。

Tinder全球政府關係與政策負責人馬克．布斯（Mark Buse）也告訴《彭博》，蘋果的內購系統介入消費者與開發者之間，迫使消費者支付更高的價格。

音樂串流平台Spotify早從去年開始與蘋果針鋒相對，向歐盟提起訴訟，控告蘋果壟斷。前不久蘋果在發表會中推出Apple One訂閱套餐服務時，Spotify也嚴厲抨擊：「蘋果再次利用自己的主導地位獲得不公平的競爭優勢，獨厚自家服務搶走消費者，呼籲監管單位立刻採取行動，限制蘋果的壟斷行為。」

聯手抗蘋果的13家企業，分別是：遊戲開發商Epic Games、音樂串流平台Spotify和Deezer、Tinder母公司Match group、企業通訊軟體Basecamp、音樂服務Deezer、防丟器廠商tile、共享單車Blix、區塊鏈貨幣Blockchain.com、媒體European Publishers Council和News Media Europe、導航軟體SkyDemon、電子信箱Protonmail。

臉書副總也槓上蘋果，嗆iOS系統不公平！

「反蘋果聯盟」的其中一項訴求，是平台方不應獨厚自身App，也不該干預民眾對預設App或偏好設定的選擇。最近臉書也因為近年來已多次請求蘋果放寬iOS系統預設App限制，讓使用者可以將通訊App更換成Messenger，但從未獲得允許。

《Engadget》指出，臉書副總經理、Messenger負責人楚德諾夫斯基（Stan Chudnovsky）表示，他們認為選擇手機上預設App及通訊服務的權利是消費者的，蘋果不能剝奪。他還認為，蘋果生態系不是個公平的競爭環境，倘若能像Android系統一樣開放，「我們就能在iOS市場更公平地競爭。」

根據《The Verge》分析，臉書高管選在此時發聲，與本月正式上線的iOS 14系統有關。因為這次更新中，蘋果破天荒開放用戶可以更換預設的瀏覽器與電子信箱，也就是說用戶不一定要用蘋果專用的Safari和內建電子信箱，可以自由選擇讓Chrome、Gmail等等。

然而，分析師認為蘋果願意開放通訊App的可能性很低，因為蘋果的服務生態系是消費者購買硬體產品的重要因素之一，以iMessage為例，其中包括視訊、貼圖特效等功能，讓iPhone用戶之間可以免費使用，是消費者購機並堅持使用 iPhone 的原因。因此諮詢公司Chetan Sharma同名創辦人認為，開放更改預設通訊App，可能會挑戰到人們對蘋果產品的黏著度，蘋果不太可能放棄。

蘋果難得讓步，企業卻不領情

面對怨聲四起，蘋果一改以往的強硬態度，於25日宣布，某些因疫情不得不把實體活動改為線上舉行的企業，年底前可免繳30%佣金，包括臉書、網路民宿訂房業者Airbnb、健身課預約平台ClassPass，都將受惠。

儘管蘋果在抽成議題上罕見讓步，臉書仍不領情。該公司發言人喬．奧斯本（Joe Osborne）接受《Tech Crunch》採訪表示，「蘋果只同意寬限3個月，期限一到，屆時仍在苦苦求生的企業，還是得支付30%的App Store手續費。」

（參考來源：Tech Crunch、The Verge、Bloomberg、The Wall Street Journal、Engadget）

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。