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Xperia 5 II支援120Hz畫面更新率 在台上市建議售價29990元

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在全球市場宣布上市資訊的Xperia 5 II，今日 (9/28)由Sony Mobile台灣宣布在台上市，確定將以新台幣29990元建議售價銷售。

相較年初推出的Xperia 1 II，此次推出的Xpeira 5 II幾乎沿用相同設計，其中包含採用OLED螢幕、IP65/68等級防水防塵機身設計，同時背面主鏡頭也同樣採用1200萬畫素、f/1.7光圈設計廣角鏡頭、1200萬畫素、f/2.2光圈設計長焦鏡頭，以及1200萬畫素、f/2.4光圈設計超廣角鏡頭，而正面視訊鏡頭則依然維持800萬畫素規格。

相機功能同樣支援人眼、動物眼即時追蹤對焦功能 (Eye AF)，以及每秒20張AF/AE高速連拍，並且透過每秒60次自動對焦與自動曝光AF/AE追蹤計算的高速對焦效果，此次更在源自α相機部門的Photo Pro app加入可記錄個人拍攝設定的「MR」模式，並且在Cinema Pro app增加支援HDR拍攝效果的4K 120fps錄影功能。

不過，螢幕尺寸則縮減為6.1吋，同時螢幕解析度也降至1080 x 2550，但額外加入120Hz畫面更新率，並且可在遊戲增強器啟動情況下對應高達240Hz觸控反應率，讓畫面能以更穩定形式顯示。

而內建記憶體則為8GB容量，台灣上市版本為256GB儲存容量，電池容量則是4000mAh，同時採用HS（Heat Suppression)電源控制功能，直接對手機供電，避免在遊戲過程因為直接對手機電池充電，進而讓機身產生發熱情況。

但相比Xperia 1 II，此次Xperia 5 II則因為產品定位與機身尺寸設計移除Qi無線充電功能，但依然保留前置雙喇叭、3.5mm耳機孔，並且搭載與Xperia 1 II相同與電源按鍵功能整合的指紋辨識器，另外則是增加一組Google Assistant數位助理服務專屬按鍵，方便使用者快速以聲控方式取用手機功能。

以產品設計來看，Xperia 5 II依然維持「Compact」概念的旗艦機種設計，透過更輕巧機身提供旗艦機相同使用體驗，同時也增加諸如120Hz畫面更新率設計螢幕，以及率先加入的全新拍攝功能做出產品特色區隔。

Xperia 5 II在台建議售價為新台幣29990元，分別推出療癒黑、靜謐灰、淨透藍、瑰蜜粉四款配色，預計在10月初進入台灣市場銷售，並且將在10月15日起與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信合作資費方案，其中瑰蜜粉配色款式將由中華電信獨家銷售。

依照Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，目前Sony Mobile在智慧型手機產品聚焦在高階機種，因此今年在智慧型手機產品布局並非採取過往機海策略，因此包含此次推出的Xperia 5 II，實際上僅推出Xpeira 10 II與Xpeira 1 II在內三款手機。

同時依照Xperia 5 II定位來看，實際上是擴展Xperia 1 II使用族群，鎖定小尺寸機種使用需求，因此依然定位在旗艦規格，而非「輕旗艦」或中高階機種導向。

林志遠表示從今年Sony Mobile品牌手機在台銷售表現，在今年7月進入明顯增長，因此預期在Xperia 5 II進入市場銷售後，將會進一步帶動更多高階旗艦機種銷量。

在未來5G連網手機應用部分，林志遠認為重點還是在於5G連網應用帶動的多媒體影音內容服務，而這部份恰好是Sony擅長領域，因此認為將能順利帶動旗下手機產品銷售成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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