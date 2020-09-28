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遠傳攜手台北市政府、台灣智慧駕駛 宣布開放信義路5G自駕巴士試乘

聯合新聞網 / 楊又肇

遠傳電信今日 (9/28)與台北市政府、台灣智慧駕駛共同宣布，將從即日起開放於台北市信義路的5G自駕巴士線上預約試乘服務。

相較先前在淡水開放試乘的自駕巴士，先前已經在信義路測試許久的自駕巴士將沿著信義路一段至五段，行經中正紀念堂、大安森林公園、台北國際會議中心等處，來回雙向距離約13.7公里，分別貫穿台北市信義區、大安區、中正區，成為目前全台距離最長的自駕巴士行駛路線。

而運作過程則透過遠傳電信總計25個5G網路基站與全線覆蓋的5G網路訊號，並且整合V2X應用與車內影像分析，並且即時預警行人或車輛入侵車道、闖紅燈等危險行為，藉此建構自駕巴士安全、便捷、舒適的行駛模式。

從今日開放夜間載客部分，是台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫第三階段，由台灣智慧駕駛公司主導及研發車輛，前階段從今年5月開始至今已經完成超過150班次、總計270公里的行駛測試距離。

從即日起至2021年2月，民眾可免費線上預約試乘5G自駕巴士，運行時間為凌晨0時30分至2時30分，並且從信義路101公車站發車，沿途停靠信義東門路口、信義新生路口，終點站為信義光復路口。預計今年第四季開始將C-V2X與路側設備 (RSU)整合，並且串接至系統，藉此拓展自駕巴士「視野」，提升整體行車安全。

開放民眾試乘體驗的自駕巴士，其中一輛將在國慶連假後將配置遠傳VR頭戴式裝置，以及搭載friDay影音「明星多視角」服務的手機，讓試乘民眾可同時體驗5G網路帶來的沉浸式娛樂體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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