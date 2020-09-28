Google Play Store使用規範調整 將強制要求使用Google付費機制

依照彭博新聞報導表示，Google計畫調整Google Play Store使用規範，預計在近期內就會強制要求app必須使用Google提供支付機制，藉此對應app內購買、訂閱服務。

實際上，Google在很早之前就已經推行此項機制，但實際上並未做進一步的強制規範，造成不少開發者即便在app內增加付費選項，但鼓勵使用者透過官網完成後續付款操作，包含Netflix、Spotify在內業者目前就是希望使用者透過官網完成付費訂閱，進而在app內登入相同帳號使用服務，藉此避開Google或蘋果提出30%不等的獲利分潤要求。

不過，在近期EPIC Games直接大剌剌地在app內增加連接至官網完成訂購選項，甚至明白告訴使用者透過app內機制完成付款，以及透過官網完成付款的價差，可能形成眾多業者仿效情況，因此Google此次宣布調整Google Play Store使用規範，要求業者必須配合採用Google提供機制讓使用者完成app內付費。

而從彭博新聞引述消息來源表示，在新版使用規範中，若業者未能在要求時限內完成調整，原本在Google Play Store提供使用的app將會被立刻下架。

就Google方面回應說法，則是強調在Android平台採取開放設計情況下，實際上允許硬體製造商安裝兩種以上的軟體市集服務，同時也允許使用者自行下載安裝其他軟體市集服務app，但如果業者要透過Google Play Store提供其app內容，就必須遵守相關使用規範，尤其透過app內付費購買情況，就必須使用Google所提供付費機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》