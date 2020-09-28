微軟確認旗下串流遊戲服務 明年初進駐日本市場

依照微軟在東京電玩展的說明，表示日本是Xbox銷售成長最快市場，同時目前也持續加深與日本遊戲業者合作，將更多日系遊戲內容帶到Xbox遊戲平台。而在此次公布消息中，微軟更宣布將釋出《飛行模擬2020》新版更新，將加入以日本為主的景點內容，同時也確認旗下串流遊戲服務Project xCloud將會在明年初進駐日本市場。

就微軟表示，從今年4月在日本市場推出Xbox Game Pass服務後，使用Xbox服務、遊戲內容的人數累積有史以來最明顯成長幅度，甚至在夏季期間的Xbox Live每月活躍用戶人數成長比例更達82%。

Xbox部門負責人Phil Spencer更強調在Xbox上的日系遊戲內容也開始獲得更多人支持，同時Xbox未來也會持續加深與日本遊戲業者合作關係，讓更多日系遊戲登上Xbox平台。

除了確認Xbox Series X與Xbox Series S將會在11月10日於日本市場開放銷售，預計在9月25日起開放預購，並且將以49980日圓與29980日圓價格銷售，微軟更透露目前整合進Xbox Game Pass Ultimae的串流遊戲服務Project xCloud，確定會在明年初進入日本市場。

此次宣布消息裡，更確定將釋出《飛行模擬2020》新版更新，預計在遊戲內增加包含東京、橫濱、仙台、高松、德島及宇都宮等6個城市的3D圖資內容，並且加入更多擬真機場與著名地標，其中將入長崎機場、北海道釧路機場，以及包含八丈島、沖繩慶良間機場、宮古島下地島機場與位於鹿兒島的諏訪之瀨島機場等資料，另外更增加包含松島、嚴島神社、天橋立等日本著名景點，同時也收錄富士山、阿蘇山、箱根、白川鄉、姬路城、神戶港塔、瀨戶大橋、生月大橋、端島等景點。

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