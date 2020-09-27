稱「疫情影響」 蘋果部分暫停平台30%分潤制度至年底

在EPIC Games宣布與Spotify、Basecamp，以及Tile在內軟硬體業者合組應用公平聯盟 (The Coalition for App Fairness)，希望呼籲更多業者起身對抗蘋果在App Store不合理的分潤制度。不過，蘋果稍早則宣布將有條件地暫時取消對iOS平台app收取30%獲利分潤。

依照蘋果說明，此項決定是基於今年新型冠狀病毒疫情影響，因此決定向iOS平台app開發者暫停收取30%獲利分潤。

不過，此項調整仍有條件限制，包含僅從即日起生效至今年12月31日止，同時也將遊戲內容app排除適用範圍內，但包含Facebook在內app的點數充值，以及諸多涉及線上購買虛擬內容的消費項目都能免除被收取30%獲利分潤。

在進一步說明中，蘋果表示此項調整僅限線上形式的消費內容，並不包含用於實體活動的交易項目。

此次調整，顯然與EPIC Games推動合組應用公平聯盟無關，同時蘋果也強調此次調整除了因應疫情影響，同時也希望促使更多業者藉此進入數位化轉型發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》