蘋果收購新創公司Scout FM 預期將擴展Podcast服務市場

蘋果稍早傳出收購名為Scout FM的新創公司，或許將藉此擴大Podcast服務市場競爭。

Scout FM原本提供服務，主要可依照使用者聆聽記錄與曾經輸入關鍵字詞，藉此判斷更多使用者可能偏好內容，同時本身服務也吸引許多iPhone機種用戶，並且支援CarPlay形式使用，讓使用者能在駕車過程收聽Podcast內容。

除了支援蘋果裝置，Scout FM服務也支援Android裝置與亞馬遜Echo系列智慧喇叭使用。

在後續回應裡，蘋果證實收購Scout FM消息，但並未透露未來將如何應用Scout FM服務。在蘋果收購後，目前Scout FM已經暫時停止對外服務。

而蘋果在很早之前就已經提供Podcast內容，主要透過iTunes提供下載、銷售Podcast內容，同時在近期更新的Apple News服務也宣布增加聲音內容，讓使用者能透過聆聽方式「閱讀」新聞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》