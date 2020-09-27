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亞馬遜推串流遊戲服務Luna 巧妙躲過蘋果App Store限制

聯合新聞網 / 楊又肇

在亞馬遜稍早宣布推出的串流遊戲服務Luna時，同時也提及此項服務也能對應iPad、iPhone裝置使用，而其中使用方式則是透過PWA (Progressive Web App,漸進式網路應用程式)形式，讓使用者能直接透過瀏覽器存取使用Luna服務，進而可避開蘋果對於目前串流遊戲服務app的限制。

先前蘋果回覆將微軟等業者的串流遊戲服務app下架，原因在於無法逐一審核服務內提供每款遊戲內容，並且在後續調整的App Store使用規範加入同意可讓串流遊戲服務app上架，但條件是服務提供者必須將所有收錄遊戲內容以各個獨立app形式上架，如此才能同意讓串流遊戲服務app以目錄導覽形式提供使用。

但以服務本質來看，服務提供者基本上不太可能將每一款遊戲以獨立app形式上架，畢竟相同遊戲也可能由其他串流遊戲服務提供使用，意味使用者可能會在App Store找到多個相同遊戲內容，但是會分別導向不同串流遊戲服務。

除此之外，除了提供遊戲內容的業者可能不考慮這樣的作法，服務提供者也可能因為這樣必須花費人力維護、上架這些以獨立app形式呈現的遊戲內容。

而就亞馬遜的作法，實際上是透過網頁形式讓藉由iPad、iPhone開啟其串流遊戲服務，並且藉由PWA形式讓使用者將服務「捷徑」存放在裝置桌面，方便日後再次開啟使用，而這樣的形式就不會涉及違反App Store使用規範，甚至也能直接串接亞馬遜本身或外部合作付費交易機制，進而可合理避開蘋果App Store營收分潤問題。

雖然無法以專屬App形式上架，但亞馬遜這樣的方式顯然能順利解決蘋果在App Store設下規範，同時也能吸引更多用戶支持，因此也可能促使Google、微軟、NVIDIA等業者跟進以相同方式提供服務，讓iOS裝置用戶也能順利使用串流遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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