亞馬遜也推出旗下串流遊戲服務Luna 與Google、微軟爭奪市場

在Google、NVIDIA、微軟等業者均提出串流遊戲服務後，亞馬遜也宣布推出名為Luna的串流遊戲服務，藉此搶奪這塊即將藉由5G網路擴展更大市場的服務商機。

與Google、微軟的串流遊戲服務比較，亞馬遜推出的Luna串流遊戲服務同樣是以旗下AWS雲端平台運作，同時也整合Twitch服務，並且相容Windows PC、Mac、Fire TV，以及可透過網頁開啟形式在iPad、iPhone機種使用，另外也支援透過Android app使用此項服務。

目前此項服務僅以邀請制開放測試，但尚未確認正式推出時程。

相較其他串流遊戲服務，Luna串流遊戲服務將區分收錄1080P畫質、60fps畫面更新率，同時未來將會收錄4K畫質遊戲內容，並且支援同時在兩款裝置使用的Luna+，以及與Ubisoft合作專屬頻道內容，其中Luna+將會以每月5.99美元價格訂閱使用，而亞馬遜未來將會與更多遊戲業者合作，藉此擴展更多遊戲頻道與收錄內容。

依照亞馬遜說明，Luna串流遊戲服務基本頻寬需求為10Mbps，若要遊玩4K畫質遊戲的話，至少就要準備35Mbps以上的網路頻寬，至於遊戲頻道擴充數量部分，亞馬遜則表示至少會有50個頻道。

現階段在Luna串流遊戲服務提供內容，包含《控制 (Control)》、《惡靈古堡7 (Residen Evil VII)》，以及包含Ubisoft提供的《極地戰嚎6 (Far Cry 6)》、《刺客教條：維京紀元 (Assassin's Creed Valhalla)》、《芬尼克斯傳說 (Immortals Fenyx Rising)》，預計在遊戲正式推出時同步在Luna串流遊戲服務同步上線。

除此之外，亞馬遜也配合Luna串流遊戲服務打造新款Luna手持控制器，強調手把本身將同步與雲端連接，藉此減少網路連線時的操作延遲。

在Google、微軟、NVIDIA等業者先後推出串流遊戲服務，亞馬遜此次宣布加入競爭，顯然也是看上遊戲市場與雲端串流應用逐漸成為主流，因此預期將能透過Luna串流遊戲服務爭取更多營收機會，並且強化本身遊戲市場布局能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》