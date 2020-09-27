不滿高通市場壟斷訴訟結果 美國通訊委員會提出上訴

美國聯邦通訊委員會 (FTC)稍早向法院提出上訴，要求重新審查近期被法院裁定Qualcomm並未違反市場壟斷的判決結果。

在上訴文件內，聯邦通訊委員會認為法院裁決結果，將造成更多業者透過相同方式掩飾市場壟斷行為，進而造成市場發展不公平。

在此之前，聯邦通訊委員會認為Qualcomm以其市場技術主導地位，要求手機業者簽署高額專利授權協議，但Qualcomm強調此專利授權模式沿用過往手機行業通用的整機授權模式，並且強調本身在手機通訊技術持續投資大量研發成本，藉此加快手機市場加速成長。

依照Qualcomm說明，手機業者除了購買處理器晶片，同時也必須支付必要技術授權，如此才能使用完整通訊功能，而採用整機授權計費方式，實際上也設置收費上限，當手機市價超過一定金額就不再額外收取費用，因此認為對於手機業者會更容易取得必要授權。

但不少市場看法則認為，Qualcomm這樣的授權模式，某種程度上形成強迫支付非必要授權項目，甚至認為在Qualcomm刻意營造「不支付授權費用，就無法購買晶片」局面，顯然有意透過本身技術優勢形成市場壟斷。

不過，在今年8月的裁決結果中，法院認定Qualcomm依循專利使用方式制定其收費模式，因此並未涉及市場壟斷現象，同時也因為授權模式對所有合作對象均一致，因此並未影響市場公平競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》