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Windows XP大量原始碼曝光 被人發現曾致敬Mac

聯合新聞網 / INSIDE
Windows XP介面。歐新社
Windows XP介面。歐新社

儘管洩漏檔案說明這份程式碼已秘密地流傳多年，但這還是微軟 Windows XP 原始碼第一次被如此大規模流傳。

Windows XP 可說是史上最受歡迎的 Windows 版本，不過最近大批原始碼開始在網路上廣為流傳！

儘管洩漏的檔案說明這份程式碼已秘密地流傳多年，但這還是 Windows XP 原始碼第一次被如此大規模流傳。不過值得注意的是，雖然原始碼本身是真的，但檔案內還藏了一些批評比爾·蓋茲的陰謀論，顯然想用半假半真的方式傳遞錯誤訊息。

微軟在 2014 年就已經停止支援 Windows XP，只有在 2017 年時特別對惡意軟體 WannaCry 再度釋出更新。

不過有趣的是，也有人意外發現微軟似乎曾秘密研發一個叫做「Candy」的主題，而且看起來與蘋果 Mac OS X 的 GUI Aqua 非常類似，有著銀灰配色。當然微軟最後沒有發布這個主題 Candy，而是發表了最後我們熟悉，以藍色、綠色為主色調的「Luna」。

微軟聲稱正在調查這起事件。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows macOS 比爾蓋茲

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