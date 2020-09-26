手機送修LINE、照片被看光？ 她一看瀏覽紀錄傻眼

手機送維修前先確保沒有任何私密檔案，避免被洩露的風險。有女網友近期發文分享，她上個月將泡水手機送給店家維修，每週都詢問維修進度，對方一直以無法開機或還沒修好的理由推拖。女子22日終於拿回送修的手機，但卻發現LINE、Instagram等通訊軟體以及照片在維修期間都有被瀏覽的紀錄。對此，網友紛紛大喊誇張，要求原PO提告。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，她的手機在上個月因泡水毀壞，送到內湖一處店家維修，期間她每隔一週就向店家詢問維修進度，但對方皆回覆「手機都還無法開機或還沒修好」，因此她遲遲無法拿回手機。直到22日店家終於通知手機維修好，她才去領回。

原PO發現手機維修期間，自己的照片和通訊軟體都有數分鐘被瀏覽的紀錄。圖擷自 爆料公社

原PO領回手機後，打開螢幕使用時間，發現手機3日時曾有Youtube瀏覽2小時40分鐘的紀錄，她認為可能是店家要做測試，所以可以諒解，但LINE、Instagram等通訊軟體和照片在21日和22日都有數分鐘的瀏覽紀錄，令她感到不解表示，「請問我的個人信息跟維修與測試有任何關係嗎」。

對此，網友紛紛留言，「如果有辦法證實他們有偷看，可以提告吧」、「這種店我應該是不敢去了」、「找私密照嗎」、「有點可怕」、「時間太長了也太頻繁，不合乎邏輯」、「要送修不是都要恢復原廠設定嗎，維修工程師也怕有爭論所以都會請客戶設定，即使掉在水裡無法設定也不能看別人的隱私」、「先去看知名網站有沒有外流」、「投訴他們，侵犯客人隱私」。