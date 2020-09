不讓考題外洩 這個國家每年高中畢業考就會全國大斷網

位於北非的阿爾及利亞,每年一遇到全國性考試的時候,都會有一項不同尋常的舉動,就是切斷全國對外的網際網路,以防止學生利用網路作弊。

這項措施早在2016年就開始,這已經幾乎是阿爾及利亞的「傳統」。由於在2016年,阿爾及利亞全國各地的高中畢業考試的考題,在考前以及考試進行中就已經外洩,因此阿爾及利亞決定讓全國都無法連上臉書等社群網路,預防他們利用社群網路來散佈題目或是答案。

不過,到了2018年,阿爾及利亞的學校發現,僅僅是切斷社群網路是不夠的,學生自然能夠找到其它的替代方案。所以他們又做出了「加強版」的作法,就是將全國斷開網際網路。這項「傳統」就一直沿用至今。

今年阿爾及利亞的高中畢業考試預計有超過七十萬名的學生參加,根據NetBlocks網路觀察機構發現,在今年的9月13日上午開始,隨著考試開始,該國大多數的地區先是包括FB等社群網站以及即時通訊服務陸續都無法使用,然後就是全國性地網路中斷,大約一個小時。

不過,因為阿爾及利亞的高中畢業考試連續兩天以上,因此雖然全國性的離網只有一個小時,但是次日則再來重演一次。此外,包括 Facebook、Twitter、Instagram和WhatsApp等,則是持續無法使用,直到全國高中畢業考試結束。

雖然這些限制是為了防止試卷洩露,然而對該國的其他人來說則是抱怨,這對阿爾及利亞的數位經濟、日常生活和基本的言論自由權造成了過大的影響。

Confirmed: Internet cut in #Algeria following social media restrictions earlier today; real-time network data show significant impact to state-run operator Algeria Telecom (AS36947) in apparent bid to counter baccalaureate school exam leaks #Algérie 📵



