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不讓考題外洩 這個國家每年高中畢業考就會全國大斷網

聯合新聞網 / T客邦
位於北非的阿爾及利亞，每年一遇到全國性考試的時候，就會切斷全國對外的網際網路，以防止學生利用網路作弊。示意圖／Ingimage
位於北非的阿爾及利亞，每年一遇到全國性考試的時候，就會切斷全國對外的網際網路，以防止學生利用網路作弊。示意圖／Ingimage

位於北非的阿爾及利亞，每年一遇到全國性考試的時候，都會有一項不同尋常的舉動，就是切斷全國對外的網際網路，以防止學生利用網路作弊。

這項措施早在2016年就開始，這已經幾乎是阿爾及利亞的「傳統」。由於在2016年，阿爾及利亞全國各地的高中畢業考試的考題，在考前以及考試進行中就已經外洩，因此阿爾及利亞決定讓全國都無法連上臉書等社群網路，預防他們利用社群網路來散佈題目或是答案。

不過，到了2018年，阿爾及利亞的學校發現，僅僅是切斷社群網路是不夠的，學生自然能夠找到其它的替代方案。所以他們又做出了「加強版」的作法，就是將全國斷開網際網路。這項「傳統」就一直沿用至今。

今年阿爾及利亞的高中畢業考試預計有超過七十萬名的學生參加，根據NetBlocks網路觀察機構發現，在今年的9月13日上午開始，隨著考試開始，該國大多數的地區先是包括FB等社群網站以及即時通訊服務陸續都無法使用，然後就是全國性地網路中斷，大約一個小時。

不過，因為阿爾及利亞的高中畢業考試連續兩天以上，因此雖然全國性的離網只有一個小時，但是次日則再來重演一次。此外，包括 Facebook、Twitter、Instagram和WhatsApp等，則是持續無法使用，直到全國高中畢業考試結束。

雖然這些限制是為了防止試卷洩露，然而對該國的其他人來說則是抱怨，這對阿爾及利亞的數位經濟、日常生活和基本的言論自由權造成了過大的影響。

新聞來源：netblocks.org

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

阿爾及利亞 考題 網際網路 社群媒體

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