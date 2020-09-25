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Google把鹿港龍山寺變3D 手機投影AR巡禮

中央社 / 台北25日電
Google推出旅遊專頁，可利用擴增實境技術觀看鹿港龍山寺。 圖／Google官方部落格
Google推出旅遊專頁，可利用擴增實境技術觀看鹿港龍山寺。 圖／Google官方部落格

為慶祝9月27日世界旅遊日，Google藝術與文化計畫今天宣布推出It’s aWonderful World旅遊專頁，並利用擴增實境技術（AR）將全世界37個文化遺址帶到Google搜尋中，包括台灣的鹿港龍山寺

Google在官方部落格發文說明，Google藝術與文化的It's a Wonderful World旅遊專頁目前收錄超過1萬個地點和2000件收藏，網友也可以到Google藝術與文化的台灣夥伴頁面，了解目前來自台灣文化機構的數位內容與線上展覽。

Google也提到，過去15年來，非營利組織CyArk打造目前全球最大且最詳盡的世界瀕危遺址3D數位典藏，為這些有消失危機的遺跡留下永久記錄。

這些文化遺址的3D影像已被Google轉換成互動模型，只要使用支援AR技術的行動裝置，就可以隨時隨地觀看並且互動。用戶可以到Google搜尋輸入鹿港龍山寺、德國布蘭登堡門、復活節島摩艾石像等景點，然後下拉網頁到「3D模型」欄位，再點選「透過3D模式檢視」就能投影出來。

此外，Google藝術與文化計畫新增國立台灣美術館，目前在Google藝術與文化平台上開設7個線上展覽，囊括數百件藝術與攝影作品介紹、室外雕塑園區的探索、館內的隱藏空間和兒童專區導覽等內容。

Google 遺址 鹿港 龍山寺

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