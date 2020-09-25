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換新衣！《維基百科》褪下10年舊介面 預計明年底完成升級

聯合新聞網 / 綜合報導
《維基百科》即將改版！目前調整項目正在一步步更新中，預計在2021年底上線完成。圖片來源／ingimage
《維基百科》即將改版！目前調整項目正在一步步更新中，預計在2021年底上線完成。圖片來源／ingimage

維基百科》（Wikipedia）簡約又無廣告的設計陪伴使用者已逾10年，日前官方部落格宣布將首次修改介面設計，以便為使用者帶來更佳的使用者體驗。

維基媒體基金會產品經理奧爾加（Olga Vasileva）23日於官方部落格中指出，《維基百科》集結全球重要的知識及資訊，但電腦版的網頁介面在過去10年來卻沒有跟上擴展的速度，導致網站的瀏覽模式顯得拙劣，因此自2019年5月起展開為期1年的更新計畫，希望在維持原有風格之下，努力強化網頁介面使它更易於閱讀瀏覽，提供良好的使用者體驗。

首先調整了頁面左上角Logo的大小與位置，側邊工具欄也可收納及展開，以利使用者專注於閱讀內文，新的內容目錄也會跟著頁面滾動，而上方的搜尋欄及部分按鈕將固定位置以便隨意切換。完整更新資訊請詳見Wikipedia官方網頁

「這是漫長且複雜的過程」奧爾加提到，做出改變的第一步通常堆疊著錯誤與反覆的調整，頁面的更新將會逐步開始，期待且好奇使用者嘗試後提供的反饋，如一切按計畫進行，所有的更新將會在2021年底完成升級，並預告將與《維基百科》20周年慶同步展開。

《維基百科》即將改版！目前調整項目正在一步步更新中，預計在2021年底上線完成。圖擷自Wikipedia官方部落格
《維基百科》即將改版！目前調整項目正在一步步更新中，預計在2021年底上線完成。圖擷自Wikipedia官方部落格

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