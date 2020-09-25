Arm擴展Neoverse平台 新增著重效能V系列、重視資料傳輸效率的E系列

在2018年宣布推出鎖定大規模伺服器等級運算的Neoverse平台，並且從一開始採用16nm製程、代號「Cosmos」設計，並且在去年採用7nm製程、代號「Ares」設計，今年更以7nm+製程、代號「Zeus」設計打造，預計在2021年進展至5nm製程、進入代號「Poseidon」設計，Arm預期Neoverse平台將會以每年提昇30%規模的運算效能推進。

此次公布消息中，Arm更確定未來Neoverse平台將進一步劃分更著重效能的V系列，以及重視資料傳輸效率的E系列，藉此對應不同層面運算需求。

Neoverse平台已經成為Arm建構不同規模運算採用設計，相比主流Cortex架構設計，Neoverse平台主要鎖定大型數據中心、超算領域、5G網路應用，以及更大規模的邊緣運算，因此也會與日前提及鎖定基礎建設等邊緣運算應用的Project Cassini結合佈署。

而在架構設計部分，Neoverse平台的設計不見得會依照Cortex系列處理器設計藍圖安排，有可能會因應運算需求而率先採用全新設計，同時也會依照客戶需求提供客製化。甚至從「Cosmos」到「Ares」，整體運算效能足足提昇60%，相比當時的Cortex-A72有更顯著效能提昇，因此Arm預期在接下來的效能推進將能以每年約30%比例成長。

目前Arm將Neoverse N1併入N系列設計，並且定位成平衡取向的運算平台，新增加的V系列設計則是鎖定讓單執行緒效能大幅提昇，並且加入可擴展的向量延伸指令集 (SVE)，其中支援2組256位元頻寬向量值運算，藉此對應高效能運算與機器學習應用需求。

至於此次同時增加的E系列，則是針對資料傳輸效率提升為目標，並且減少功率損耗，藉此對應以資料交換為主的運算模式。

此外，Arm更宣布推出代號「Perseus (希臘神話中宙斯之子)」新版Neoverse N2平台，藉由橫向擴展增加更多運算核心，藉此對應更具運算效能，同時相比Neoverse N1可在相同功率損耗與面積下，在單執行緒效能提昇40%表現。

同時，在越來越多基礎建設、應用平台、開發語言與資料庫，以及網路架構都已經相容、支援Arm硬體環境運作，Arm預期將能進一步推動雲原生開發模式，並且加速更龐大運算規模成長。

在Neoverse V1與Neoverse N2平台更支援Arm與AMD、華為、Mellanox Technologies、Qualocmm及Xilinx共同推動的CCIX (快取共構存取加速)設計，以及以PCIe 5.0以後版本為設計，並且由眾多業者加入的CXL (Compute Express Link)設計規範，預期將使Neoverse平台能有更大規模應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》