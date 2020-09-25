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Epic Games、Spotify、Basecamp等業者合組聯盟抗議蘋果分潤制度

聯合新聞網 / 楊又肇

Epic Games、Spotify、Basecamp，以及Tile在內軟硬體業者稍早宣布合組應用公平聯盟 (The Coalition for App Fairness)，預期向蘋果App Store分潤制度提出抗議。

先前其實就曾傳出Epic Games將與其他同樣對蘋果分潤制度有意見的業者結盟，藉此向蘋果施壓，而此次合組應用公平聯盟提出訴求，則是希望政府單位能針對蘋果App Store等軟體市集經營模式以全新法規進行監管，避免特定廠商藉此取得市場優勢，甚至主導市場業務發展。

在提出訴求中，更提到希望制定能讓軟體市集業者遵守原則，其中包含不應向開發者收取不公平且不合理的費用，同時也不應限制開發者僅能在特定平台提供服務內容。

雖然目前主要砲火均集中在蘋果App Store，但Google Play Store日後應該也會成為抗議對象。

而Epic Games與蘋果之間因為付費方式與分潤拆分所產生爭執，現階段已經走上法院對質，Epic Games認為自己代表開發者向蘋果挑戰，而蘋果則認為Epic Games只是利用此話題爭取更多關注，實際上也只是希望能獲得更多優惠待遇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 App Store

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