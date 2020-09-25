字節跳動證實已向中國政府提出申請 避免與甲骨文合作產生額外問題

針對近期宣布將與甲骨文結盟，透過使用甲骨文旗下技術確保TikTok服務隱私安全，藉此說服美國政府同意讓TikTok服務繼續留存，字節跳動稍早更宣布已經向北京市商務局提出申請，避免與甲骨文及Walmart之間合作交易違反中國政府規定。

由於中國政府日前頒佈新法，規範企業將特定技術如人工智慧轉讓給境外企業時，必須提出申請，並且獲得批准才能放行交易，否則將會面臨違法情況。即便字節跳動表示與甲骨文之間合作主要是建立在資料隱私安全，但由於涉及數據資料應用，顯然還是必須獲得中國政府批准才不會有後續問題。

不過，美國商務部部長Wilbur Ross依然認為TikTok服務背後技術並未掌握在美國企業手上，勢必還是會有隱私安全上的隱憂，因此並不認為字節跳動與甲骨文合作後，就能讓先前提出質疑獲得改善。

目前字節跳動除了與甲骨文合作，同時也將與Walmart合作，未來或許會在電商銷售服務整合有進一步應用產生。

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