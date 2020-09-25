全息影像應用 微軟提出名為Project HSD的熱資料存取技術

相較去年提出以雷射刻蝕玻璃方式，藉此作為存放大量冷資料 (cold data)的Project Silica，微軟在今年藉由線上形式展開的Ignite 2020則是提出名為Project HSD的發展項目，將以全息影像技術作為資料存取方式。

實際應用理論與Project Silica有些相似，但Project HSD則是藉由產生全息影像方式，搭配應用在手機鏡頭的感光元件與人工智慧技術修正，讓系統能藉此正確判讀資料。

依照微軟說明，Project HSD將能應用在寫入存取較頻繁的熱資料 (warm data)，其中可透過在「儲存」用的透明晶體寫入資料後，透過人工智慧技術將讀取內容補正，藉此讓資料能被正確還原使用。

此外，配合紫外線光將原本寫入透明晶體的資料抹除後，即可再次將新資料寫入，甚至可比有更大存放密度限制的快閃記憶體提供更高儲存效率，同時也因為採用光線存取方式，因此能有更高資料存取傳輸效果。

目前Project HSD依然處於設計階段，暫時還沒有計畫實際應用在資料存放，主要還是在技術上鑽研發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》