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為了廣達ECU？特斯拉為中國關稅對川普政府告上法院

聯合新聞網 / INSIDE
圖為廣達總部。報系資料照
圖為廣達總部。報系資料照

雖然這次特斯拉並沒在訴訟具體提為哪些商品支付關稅，但推測應是為了去年廣達上海廠所組的自駕車電腦系統！

特斯拉今天對美國政府以及貿易代表 Robert Lighthizer 向美國國際貿易法院提出控告！

特斯拉主要訴求為 2018 年對中國進口 2000 億元產品加徵 25%、2019 1200 億元加徵 7.5% 兩條關稅無效，要求美國政府退還關稅並支付利息。

雖然這次特斯拉並沒有在訴訟內具體提出為哪些商品支付了關稅，不過據推測，應是為了去年特斯拉曾向美國貿易代表署（USTR）要求，不要對廣達上海廠所組裝的 Autopilot 3.0 自駕車電腦系統（ECU）課徵 25% 關稅，但卻遭到駁回。目前這塊 ECU 已是特斯拉所有新出廠 Model 3、Model S和 Model X 的標準配備。

根據商業周刊報導，特斯拉委由廣達在上海廠生產 ECU 不單只是為成本考量，由於生產時需要無塵室、全自動化的電路板組裝線，複雜度極高，廣達所有廠區中只有上海通過 ISO / TS 16949 汽車產業供應商認證；若要其他地方生產將會拖慢生產線 18 月之久。

不過 USTR 當時以自駕車屬於《中國製造 2025》重點技術為由，拒絕特斯拉的豁免需求。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 上海 廣達 自駕車 關稅

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